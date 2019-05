Opções para lofts

No Brasil, loft é sinônimo de um apartamento espaçoso, sem paredes divisórias, com pé-direito duplo, janelas grandes e mezaninos, explica a arquiteta Carina Korman, do escritório paulista Korman Arquitetos. Por esses atributos, continua, muitos dizem que é preciso ter um certo estilo de vida para morar em um loft. Mas o principal fator é que a pessoa se adapte à planta integrada, comenta a profissional.

“O morador precisa gostar de espaços abertos, principalmente da cozinha conectada à área social. Acredito que existe um perfil: alguém organizado, já que tudo fica mais exposto, e que goste de receber, pois o loft proporciona a interação entre os espaços e as pessoas”, observa Carina Korman.

Versatilidade

Os lofts até começaram em antigos galpões, mas hoje em dia podem ser casas e apartamentos. O que os define é o estilo da arquitetura e da decoração, contextualiza a profissional. Alguns materiais, como os tijolos aparentes, em sua versão original ou pintados de branco, são característicos dos lofts. O concreto aparente, o cimento queimado e os ladrilhos hidráulicos também aparecem bastante nesse tipo de projeto, além das tubulações elétricas e hidráulicas à vista, sinaliza a arquiteta.

Carina Korman diz que o estilo industrial é muito presente na arquitetura e na decoração dos lofts, por eles terem origem em antigos galpões. Elementos como parte elétrica, vigas, pilares, tijolos e concreto à vista são bastante característicos desse estilo.

Decoração

Mas a aparência que remete aos galpões nova-iorquinos não limita as opções para o décor de um loft. “Ele tem um estilo mais industrial por causa de sua origem, mas isso não é uma regra. A decoração de um loft varia de acordo com a personalidade do morador. Ele pode ter até um décor clássico”, afirma Carina.

Ela cita o projeto que seu escritório realizou no bairro dos Jardins, em São Paulo, onde a profissional criou ambientes leves e com toques de cor. Para isso, os tijolinhos foram pintados de branco, clareando o espaço, e o mobiliário ganhou peças em rosa, verde menta e amarelo-claro.

Mesmo com diversas possibilidades para o estilo de decoração, é preciso ter atenção na escolha do mobiliário. “Como os ambientes são integrados, vale apostar em móveis versáteis, que tenham mais de uma utilidade”, aconselha a arquiteta. Um banco na mesa de jantar, que pode ser usado também para acomodar mais convidados na sala de estar, ou uma peça que funcione tanto como mesinha quanto como banco são algumas ideias aplicadas pelo escritório.

Estilo industrial

Para a arquiteta Marcela Carvalho, uma das vantagens do estilo industrial é a liberdade na mistura de tendências. Ela conta que o industrial dialoga muito bem com o contemporâneo, o rústico e o vintage, por exemplo. “É superinteressante mesclar os elementos urbanos com peças contemporâneas, coloridas, de design diferenciado ou até mesmo objetos retrôs, móveis repaginados etc. Não há limitações, desde que sejam levados em consideração o conceito do projeto, o contexto do ambiente e as sensações que se deseja proporcionar ao usuário”, argumenta a profissional.

JP Image/ Divulgação

Origem

Uma versão da história da arquitetura conta que o loft nasceu nos traços do arquiteto francês Le Corbusier, que projetou, nos anos 1920, apartamentos com pé-direito duplo e ambientes amplos, banhados por luz natural. Mas foi nas décadas de 1960 e 1970 que o loft virou tendência. Atraídos pelo custo mais baixo, muitos artistas se mudaram para antigos galpões comerciais ou industriais no bairro do SoHo, em Nova York, e os transformaram em residências com ambientes integrados e estética industrial.

FONTE: Carina Korman, arquiteta do escritório paulista Korman Arquitetos