Novo urbanismo em destaque na Caucaia

A Cidade Cauype se localiza na Fazenda Coité, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza), na rodovia CE-421, entre o Porto do Pecém e a Praia do Cumbuco, às margens da Lagoa do Cauípe. O evento de inauguração do complexo vai reunir compradores, empresários e autoridades das 13 horas às 17 horas, tendo como destaque um show com o sanfoneiro Waldonys.

Divulgação

Lançada em 2016, a Cidade Cauype leva a assinatura do renomado arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Trata-se de projeto de comunidade planejada baseada no novo urbanismo, o qual tem como mote que as pessoas morem, trabalhem e se divirtam no mesmo local, sem muitos deslocamentos, descreve Luciano Cavalcante Filho, Diretor-Presidente da LC Imóveis.

Qualidade de vida

Segundo Luciano Cavalcante Filho, a obra tem um Valor Geral de Vendas (VGV) total de R$ 120 milhões. Nessa primeira fase, será entregue uma área de 604.565,98 m², correspondente a 20% do empreendimento, com infraestrutura de energia, água e saneamento prontos para construção, além de pavimentação asfáltica e paisagismo. Essa primeira etapa de construção da Cidade Cauype abriga 830 lotes, entre comerciais e residenciais, e teve investimento de R$ 20 milhões.

“As cidades planejadas são projetos urbanísticos que visam o desenvolvimento de grandes áreas habitacionais e têm se mostrado uma solução inovadora para estimular o ordenamento territorial, especialmente em áreas como a que temos no Pecém. A Cidade Cauype é a tradução exata desse conceito.” Luciano Cavalcante Filho, Diretor-Presidente da LC Imóveis.

O Diretor-Presidente da LC Imóveis diz que o complexo contará com shopping, posto de gasolina, hospital, colégio, universidade, creche, farmácia, entre outras facilidades, contemplando o novo urbanismo, grande diferencial do empreendimento.

Divulgação

Luciano Cavalcante Filho defende que, além de toda infraestrutura e da qualidade do projeto, conforto e luxo são outros motes da Cidade Cauype, uma vez que “ter tempo para você é luxo. Quem mora em Fortaleza e precisa vir ao Pecém trabalhar leva cerca de três horas nesse deslocamento de ida e volta. Vimos a necessidade de fazer uma cidade planejada, para as pessoas terem tempo e qualidade de vida”, assinala o gestor.

“As cidades planejadas são projetos urbanísticos que visam o desenvolvimento de grandes áreas habitacionais e têm se mostrado uma solução inovadora para estimular o ordenamento territorial, especialmente em áreas como a que temos no Pecém. A Cidade Cauype é a tradução exata desse conceito. Estamos deixando uma semente para as próximas gerações, pois está muito bem construída. A questão da mobilidade urbana, as áreas verdes, a infraestrutura, tudo foi planejado”, completa Luciano Cavalcante Filho.

Divulgação

Depois de três anos desafiadores nas áreas financeira e imobiliária, chegar a 2019 com 50% dessa primeira fase comercializada é algo positivo para o Diretor-Presidente da LC. Os lotes têm preço a partir de R$ 60 mil, com condições de pagamento em até dez anos diretamente com a incorporadora.

Potencial

“Nosso projeto foi pensado para uma população de 32 mil pessoas em cinco etapas. Com a consolidação cada vez maior da região do Pecém, não somente pelas atividades do porto, mas por todas as oportunidades de trabalho com as indústrias e as empresas instaladas, temos um público mais interessado em fixar moradia na região”, explica Luciano Cavalcante Filho.

Divulgação

Ele pontua que o porto está crescendo numa velocidade grande e que o governo investirá R$ 23 milhões na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), num terreno vizinho ao da Cidade Cauype. "Toda a região vai crescer muito. Tenho convicção de que o melhor investimento do Ceará é investir no Pecém. Tem muito o que fazer lá”, acrescenta.

Detalhes

O projeto da Cidade Cauype começou a se desenhar 24 anos atrás, em 1995, quando foi projetado o Porto do Pecém. Seguindo o pensamento vanguardista da imobiliária, o empreendimento foi pensado já para atender uma futura necessidade de trabalhadores da região. Hoje, a demanda é uma realidade que chama atenção, visto que o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) – uma das instalações da Zona de Processamento de Exportação do Pecém (ZPE Pecém) – é referência no Brasil em aglomerados industriais, inclusive por sua localização privilegiada, mais próxima da Europa e dos Estados Unidos.

A obra tem um Valor Geral de Vendas (VGV) total de R$ 120 milhões. Nessa primeira fase, será entregue uma área de 604.565,98 m², correspondente a 20% do empreendimento, com infraestrutura de energia, água e saneamento prontos para construção, além de pavimentação asfáltica e paisagismo.

O empreendimento da LC Imóveis fica a apenas 30 km do Centro de Fortaleza, dentro da área do CIPP, e a 6 km do Porto. Trata-se de um loteamento com área total de 4.376.221m² que evoluirá em cinco etapas junto com o desenvolvimento da área.

A empresa

A Luciano Cavalcante Imóveis atua no mercado imobiliário de Fortaleza desde 1983, destacando-se pela solidez, confiabilidade e credibilidade no desenvolvimento de seus negócios, como lançamentos imobiliários, comercialização de imóveis usados, de terceiros e loteamentos. Entre os cases que coleciona estão a comercialização de 70% dos prédios da Avenida Beira Mar, o lançamento do Alphaville Fortaleza (anos 2000), o LC Corporate Green Tower, com seu conceito de edifício verde, e agora a Cidade Cauype.

Divulgação

Saiba mais

Inauguração da primeira etapa da Cidade Cauype

Data: 23 de novembro de 2019 (sábado)

Horário: 13h às 17h

Local: Cidade Cauype (Rodovia CE-421, s/n, Fazenda Coité, Caucaia-CE)