Dica 1:

Informe-se sobre móveis planejados e móveis modulados. Estes são peças com medidas fixas, que sofreram alterações antes da montagem. Já os planejados trabalham com modulações de medidas editáveis, o que garante o encaixe perfeito na hora da montagem, sem intervenções ou cortes feitos pelo montador.

Dica 2:

Pesquise a fundo sobre a marca dos móveis que pretende comprar. Procure saber de onde ela veio e o que vem realizando no mercado. Lembre-se de conferir também a loja específica dessa marca.

Dica 3:

Pesquise sites e redes sociais. Hoje, todas as boas empresas têm um bom trabalho no mundo virtual. Aproveite e busque depoimentos de clientes reais, no site ou nas redes sociais da empresa. Esses depoimentos dão mais segurança de que a organização vai entregar tudo o que promete.

Dica 4:

Procure saber da engenharia do produto. Apesar de serem dados um pouco mais técnicos, é importante pesquisar, pelo menos, como é feito o produto quanto à sua matéria-prima (procedência, certificações etc.) e quanto à modulação utilizada pela empresa. Nesse ponto, o mais comum são caixas e módulos de 15mm (fuja dos módulos com fundos de 3mm, pois são baratos, bastante utilizados, mas muito frágeis) e de 18mm (têm custo mais alto, porém maior qualidade, defendem os especialistas).

Dica 5:

Verifique se o projeto oferecido pela loja atende a sua demanda de funcionalidade. Basta checar se o que está sendo proposto atende suas atividades do cotidiano.

Dica 6:

Compare a qualidade do material oferecido pelas lojas.

Dica 7:

Cheque os prazos de entrega e de montagem. Se a empresa deixar claro como funciona o processo após a assinatura do contrato de compra e venda, melhor ainda. Garanta que os prazos estão claros e explícitos, como vai funcionar cada passo, quem serão os responsáveis e quando cada fase será cumprida.

Dica 8:

Atenção à segurança jurídica. A empresa tem a obrigação de lhe fornecer um contrato de compra e venda com informações de todos os móveis que estão sendo adquiridos, prazos de entrega e montagem, direitos e deveres das partes, enfim, todos os detalhes da contratação. Não brinque com seu dinheiro. Leia e analise com tranquilidade o contrato para ter certeza de que aquilo que foi prometido no momento do encantamento da venda está escrito na papelada formal.

Dica 9:

Uma forma de garantir a segurança e a tranquilidade do cliente é dividir o pagamento: pagar 50% do valor apenas após a entrega e a montagem dos móveis comprados.