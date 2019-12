Mobiliário urbano reforça afeto dos moradores

Há diversas maneiras de despertar o afeto – e consequentemente o respeito e o cuidado – por parte dos moradores com os espaços da cidade. Uma delas é o mobiliário urbano, estudado com profundidade pela arquitetura e tema de diversos trabalhos nas últimas décadas. Em Fortaleza, o concurso “Vamos pela Sombra”, realizado pelo Instituto Iracema (mais informações a seguir) em conjunto com a Prefeitura, buscou incentivar a ocupação de alguns espaços públicos com essas peças, de forma criativa e acessível. Os arquitetos Diego Ricca, Jairo Diniz e Leonardo Veras elaboraram um inovador projeto de mobiliário urbano para a Rua Padre Justino, na Praia de Iracema.

Mas a equipe não se contentou em simplesmente elaborar um projeto, e sim demonstrar de que forma o mobiliário urbano poderia contar a história dos seus moradores. “O bom mobiliário urbano supre necessidades ligadas a lazer, descanso, comunicação, e são objetos de uso público, que contribuem para o bem-estar da população. É por esse potencial transformador que devem ser pensados cuidadosamente, a fim de atender as necessidades humanas, tornando as cidades mais próximas das pessoas”, conta o arquiteto Diego Ricca, um dos integrantes da equipe.

Com esse pensamento, o projeto começou a ser desenvolvido, em duas fases: na primeira, foram analisadas as condicionantes locais; e na segunda, tratados aspectos conceituais da proposta, por meio de oficinas com os moradores da rua. “Acreditamos muito no potencial de transformação urbana que gerar para os usuários e para a cidade. Optamos em propor que essa proposta arquitetônica pudesse contar a história do cotidiano na rua, como se a rua pudesse contar suas histórias”, detalha Diego, Mestre em Design e Doutorando em Design, ambos pela Universidade de São Paulo (USP).

A escolha foi por materiais duráveis e versáteis, que possam ser facilmente repostos. Divulgação

Módulos

A equipe de arquitetos propôs uma coberta associada a um mobiliário multiuso, os quais formam um conjunto que pode ser transportado e instalado em locais distintos da cidade. A escolha foi por materiais duráveis e versáteis, que possam ser facilmente repostos, tendo como meta produtos acessíveis no ponto de vista financeiro, permitindo a reprodução em outros locais.

Foram implantadas cobertas em um módulo de 8 x 30 metros. Para reduzir a necessidade de obras na via, foi criado um mobiliário nas bases dos pilares, que serviu de sustentação, tendo também espaço para bancos em madeira, lixeiras e horta comunitária. “Decidimos idealizá-lo em conjuntos de módulos de manilhas quadradas de 40x40cm, por serem duráveis e acessíveis, permitindo distintas configurações”, explica Diego Enéas.

A equipe do projeto fez uma série de oficinas de conversas com os moradores da Rua Padre Justino, a fim de entender caminhos possíveis para que o mobiliário pudesse vincular-se conceitualmente ao seu entorno. Com base nos diálogos, foi elaborada uma história em quadrinhos em homenagem a alguns antigos moradores. “Os quadrinhos foram anexados nos pilares do mobiliário, de modo integrado, fazendo parte deste memorial/instalação”, conta Diego.

A equipe do projeto fez uma série de oficinas de conversas com os moradores da Rua Padre Justino. Divulgação

Olhar especial

A história em quadrinhos conta resumidamente a trajetória do local, no passado conhecido como Altamira, e as transformações pelas quais passou ao longo dos anos. O principal personagem é Joãozinho, inspirado em um morador da localidade. “Dotado de um um olhar especial, ele entra em uma aventura inesperada ao encontrar uma ampulheta misteriosa que o leva ao encontro de alguns personagens emblemáticos que viveram na localidade”, explica Diego.

Para complementar a proposta, está sendo desenvolvido um aplicativo em Realidade Aumentada, chamado “Conversas de Altamira”, por meio do qual será possível ver no smartphone o quadrinho movimentar-se, como um filme. Um protótipo do app será disponibilizado para celulares via download. “Valorizar o passado é essencial para entendermos o presente. Isso se dá não só destacando grandes feitos, mas as histórias comuns, capazes de emocionar e nos mostrar lições do bem viver”, define Diego Enéas.

Saiba mais

História

O mobiliário urbano ganhou definição mais clara como produto apenas no século XIX, em decorrência da modernização das cidades pela indústria. A lei brasileira 10.098/2000, de 19 de dezembro de 2000, define (artigo 2º, parágrafo V) o mobiliário urbano como “o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga”. "É, portanto, um elemento pontual que promove a segurança e o conforto de seus usuários. Quanto mais confortável é o espaço público, mais gente o frequenta", resume Diego Ricca.

O concurso

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Iracema, lançou em fevereiro deste ano o primeiro concurso de mobiliário urbano para a Praia de Iracema, o Vamos pela Sombra, com a proposta de oferecer mais áreas de sombras no bairro. Conforme o edital, foram pré-determinados dois espaços a serem contemplados: a Rua Padre Justino e o calçadão da Praia de Iracema (trecho do Largo Luiz Assunção até próximo ao Estoril). Seis projetos foram premiados e apenas os dois primeiros colocados estão sendo implementados, recebendo até R$ 60 mil para a execução do projeto. Como contrapartida, todos os selecionados ofereceram treinamento e capacitação para as comunidades do entorno e os moradores do bairro, com palestras, workshops, cursos e oficinas sobre temas inerentes ao concurso. O concurso de mobiliário urbano foi mais uma ação do Plano Colaborativo de Requalificação da Praia de Iracema.