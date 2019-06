Mesa mais verde e saudável

Ter uma alimentação mais saudável e um ambiente mais agradável para se viver. Quem não gostaria desses benefícios? A horta em casa proporciona isso e muito mais. E o melhor de tudo é que não é preciso um grande espaço para se cultivar hortaliças e pequenos vegetais. Além disso, cuidar de uma horta é uma boa atividade em família, proporcionando mais tempo com os filhos e a chance de ensinar sobre responsabilidade e contato com a natureza.

Não é nada complicado ter uma horta em casa. Basta dedicar um tempo necessário com os cuidados com a irrigação e a adubação e se manter atento para as necessidades específicas de cada planta. Com um pouco de empenho, sua família terá alimentos mais naturais e de qualidade para incrementar o cardápio do dia a dia. Outro aspecto positivo de uma horta em casa é a economia, pois você pode gastar menos em supermercados e feiras tendo à mão alguns vegetais e legumes utilizados na cozinha. Sem contar que um ambiente com mais verde traz frescor e mais aconchego para quem o frequenta.

Quem pensa que é necessário ter uma área grande para fazer uma horta, está enganado. Residências com quitais pequenos e até apartamentos também podem oferecer um canto para o plantio de uma horta – basta escolher um local que receba algumas horas de luz solar diretamente. Para se ter uma ideia, se o apartamento tiver sol durante o dia todo, a horta pode ser completa, com ervas, hortaliças e leguminosas; se forem poucas horas de luz solar, é possível plantar algumas ervas e temperos nas varandas, na sacada ou nas janelas.

Escolhas

O ideal para quem tem quintal com um bom espaço é plantar diretamente na terra. Mas os vasos também são alternativas práticas, tanto para quem mora em casa quanto em apartamento. Outra possibilidade é usar embalagens recicladas, como garrafas pet, latas de refrigerante e potes de vidro. As floreiras são outro equipamento que oferece um bom espaço, principalmente para imóveis mais compactos. Também podem ser usadas caixas de madeira e a chamada horta vertical, construída usando a parede como apoio para vasos, embalagens recicladas e estruturas de madeira.

É importante escolher bem o local onde instalar a horta: que tenha a maior iluminação natural possível, pouca umidade e que não receba ventos fortes, que podem prejudicar algumas plantas.

Na hora de escolher o que plantar na sua horta, é preciso levar em conta o espaço disponível, suas preferências pessoais e os cuidados que cada espécie exige. Por exemplo, o hortelã não se dá muito bem com ventos fortes e locais muito quentes. Já a salsinha necessita ser plantada em recipientes com profundidade de, pelo menos, 30cm, de modo a favorecer o crescimento das raízes.

Dicas

. Os especialistas recomendam que, para o cultivo de hortaliças, é preciso de, no mínimo, cinco horas de luz solar direta por dia, no período da manhã ou à tarde. As plantas não devem ficar na sombra ou luz indireta.

. Muito cuidado com o excesso de água na hora de regar as plantas, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. O ideal é optar por vasos com furos no fundo, e mesmo assim, coloque uma quantidade moderada de água. E a preferência é o início da manhã ou fim da tarde, quando não há incidência de sol sobre a horta.

. É vital para as plantas que o solo em que elas estão sendo colocadas seja rico em nutrientes e matéria orgânica. Uma boa alternativa são terras já preparadas, encontradas em lojas especializadas.

. O tempo de colheita varia muito de vegetal para vegetal, e isso pode ser influenciado pela época do ano, pela qualidade do solo, pelos nutrientes etc. Normalmente, os pacotes de sementes vêm com a previsão de colheita indicada na embalagem.

. Observe todos os dias se a horta não tem a presença de ervas daninhas. O crescimento delas atrapalha o desenvolvimento das hortaliças, que passarão a disputar espaço, nutrientes e água com as invasoras.