Liberdade de criação e originalidade definem muito bem o mobiliário produzido pela marcenaria criativa. A diversidade de tipos de madeira é um ponto forte para os profissionais desse ramo, uma vez que se pode utilizar chapas de compensado, madeiras maciças ou mesmo troncos no seu estado bruto. “Na marcenaria criativa, podemos nos apropriar de uma gama maior de materiais e revestimentos, de outras aplicações técnicas e até mesmo o uso de outras ferramentas elétricas e pneumáticas que não se tem tradicionalmente o costume de se usar na marcenaria tradicional”, explica Rômulo George de Sales, professor de marcenaria e criador da Oficina Arte Sã Marcenaria Criativa.

Design original

Seja para residências, seja para pontos comerciais, a marcenaria criativa possui um leque diverso de peças que aliam funcionalidade com o toque criativo. Não é que a marcenaria tradicional fuja da criatividade, mas o que a diferencia da primeira é a diversidade de aplicações técnicas e de alternativas de acabamento. Como explica Rômulo George de Sales, a liberdade de criação é o primeiro fator associado à marcenaria criativa. “Esta característica traz uma ideia que pode promover maior personalidade ao móvel ou objeto decorativo, trazendo uma atmosfera de fluidez na ambientação, sensações e funcionalidades específicas que se quer encontrar para uma determinada área de convivência. Dentro desse aspecto, é comum de se ver a madeira recebendo outras matérias-primas numa composição estrutural e com amplas alternativas de revestimentos”, argumenta.

Outra característica marcante dos móveis criativos é a própria matéria-prima, feita de madeiras de reaproveitamento. “A principal característica do reaproveitamento da madeira é que podemos dar outros tipos de design e usualidade para a peça final que venha a ser construída com esse tipo de madeira. Dessa forma, a marcenaria criativa pode atingir diversos níveis de acabamento, do simples ao sofisticado, e dessa forma conseguimos atender a um público com um perfil mais diversificado”, avalia o marceneiro.

Rômulo George de Sales

Bancos e mesas com madeiras de reflorestamento (pinus e eucalipto), painéis de parede, pergolados e caramanchões, divisórias de treliças cruzadas ou paralelas, assentos/puffs com madeira de reaproveitamento, jardineiras verticais com pallets, nichos e estantes com caixotes de feira estão entre as inúmeras possibilidades encontradas na marcenaria criativa, em imóveis residenciais e comerciais. “Mesas com sustentação de barril de metal e mesas com uso de carretel de fios elétricos são, também, exemplos mais conhecidos e de execução mais simples. Os projetos com marcenaria criativa podem trazer um toque de originalidade e sofisticação que cria uma combinação própria em relação ao ambiente onde estejam instaurados”, destaca Rômulo George de Sales destaca.

A originalidade da peça pode impactar no custo, mas o que vai determinar se o valor será mais acessível ou não são as especificações técnicas ligadas à escolha da madeira e das técnicas aplicadas. “Quando o projeto envolve madeiras de maiores densidade e preço de mercado, como Angelin Pedra, e técnicas que exijam uma mão de obra mais detalhada com uma linha de montagem que envolvam operações mais complexas, esse produto terá preço mais elevado”, justifica o profissional.

Faça você mesmo

Quem procura por produtos do mobiliário criativo, em geral, está buscando criar um ambiente com um estilo mais próximo da sua personalidade e que se diferencie dos moldes mais tradicionais. Outra tendência muito comum desse tipo de consumidor é o desejo de fazer por conta própria o seu móvel, aproveitando peças antigas de família ou mesmo dando uma cara nova ao objetos envelhecidos. “Com a expansão do acesso à internet e a explosão das redes sociais, acabamos adquirindo um meio rápido e fácil de ter contato com diversos vídeos e imagens com conteúdo de marcenaria. Esse contato com uma marcenaria sendo feita no passo a passo causa uma sensação de que nós mesmos podemos fazer os nossos próprios móveis e

artigos de madeira. O fenômeno do ‘faça você mesmo’ tem atraído muita gente a buscar a marcenaria criativa como sua escolha por um estilo que deseja ter ou fazer”, observa Rômulo George, que, além de marceneiro, dá aulas de marcenaria na sua oficina.

Com formação em cenografia e cenotécnica, Rômulo George de Sales observa que a modalidade tem atraído profissionais que migraram de profissão e que foram atraídos pela marcenaria criativa pela versatilidade desse estilo e alternativas de acabamento para a sua criação. “Neste caso, as pessoas não são orientadas por uma área de formação, mas pelo interesse por uma marcenaria, de fato, mais criativa”, arremata.