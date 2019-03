Local nobre

Organização, limpeza e planejamento. Mais do que os alimentos em si, essas são palavras que não podem faltar na despensa de sua casa. Afinal, o local em que você armazena a alimentação que será consumida por sua família deve estar organizado, com cada item facilmente identificável, higienizado, para evitar insetos e outras pragas urbanas, e livre de desperdício e de itens vencidos.

Na pressa do dia a dia, nem sempre damos a devida atenção para a despensa de casa. Este pode ser um compartimento muito útil no apoio à elaboração da alimentação cotidiana, mas também causar alguns problemas se não receber os devidos cuidados. Por exemplo: se o local tiver armazenado muitos alimentos de forma equivocada, pode ser um foco de atração para insetos e outras pragas urbanas. Além disso, existe o risco de mantimentos se perderem, por conta de uma má gestão dos itens, o que pode comprometer o orçamento mensal.

Para utilizar bem a despensa, bastam algumas atitudes simples. Observar constantemente a validade dos produtos, zelar pela organização dos alimentos por categoria e nunca descuidar da limpeza são pontos essenciais.

Uma das dicas básicas dos especialistas é limpar com frequência os ambientes. No caso, o foco principal é a despensa e a cozinha – geralmente próximos um do outro. Sempre que houver manipulação de alimentos, a cozinha deve ser limpa e, de preferência, com um pano úmido com vinagre branco em todo o piso, pia e paredes. Isso afasta as pragas, como formigas e baratas. Mas há outras orientações de especialistas em saúde e em organização de residências para uma despensa sempre saudável.



Tudo em ordem

Cestos organizadores são ótimos para manter os alimentos separados por categorias, como enlatados, farináceos, grãos, doces e bebidas. Identifique os potes com o tipo de alimento e a data de vencimento do produto para facilitar o controle.



Armazenamento

Para guardar arroz, açúcar ou feijão, escolha vidros com tampas de rosca, que garantem um maior tempo de conservação dos alimentos e mantêm a umidade longe. Alimentos em sachês, como sucos e gelatinas, devem ser armazenados em potes de plástico.



Evite desperdício

Faça um inventário do seu estoque regularmente (a cada uma ou duas semanas). É importante saber os itens mais consumidos e, toda vez que for ao supermercado, verificar o que está em falta. Com isso, será possível saber exatamente o que repor e priorizar o uso dos produtos com vencimento mais próximo. Não consuma alimentos vencidos, pois podem causar problemas de intoxicação.



Limpeza

Em se tratando de alimentos, é essencial que o ambiente esteja higienizado. Isso evita o aparecimento de bichinhos indesejáveis. Se houver algum produto com caruncho, elimine-o imediatamente. A limpeza deve ser feita com com pano seco ou úmido com vinagre branco (neste caso, deixe as portas do armário abertas para secar antes de voltar com os alimentos). Se aparecerem formigas ou baratas, o ideal mesmo é fazer uma dedetização com empresa especializada.



Produtos de limpeza

Se você usa o mesmo local para guardar produtos de limpeza e mantimentos, os cuidados com o armazenamento devem ser redobrados, já que, além da exposição à umidade, pode ocorrer a contaminação dos alimentos. O ideal é que eles fiquem em locais separados, mas, se não for possível, pelo menos guarde-os em prateleiras distintas.



Dicas adicionais

Limpe na hora qualquer vestígio de alimento ou líquido que deixar cair. Limpe as áreas embaixo dos eletrodomésticos da cozinha para remover todo vestígio de alimento. Mantenha as latas de lixo sempre bem fechadas e não deixe restos de alimentos nos potes de comida dos pets.

Dica de especialista:

Para uma boa higienização da despensa, tire todos os alimentos e limpe bem o local. Antes de colocá-los de volta, jogue fora tudo o que estiver vencido e inicie a organização. Os alimentos sempre devem ser organizados de acordo com o prazo de validade: os itens comprados recentemente no fundo do armário e os mais antigos, na frente. Coloque os recipientes mais pesados nas prateleiras próximas ao chão. Reserve as de cima para os alimentos não perecíveis, como arroz, feijão e farinha.