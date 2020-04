Jardim de inverno facilita contato com a natureza

Proporcionar um ambiente aconchegante e permitir o contato com a natureza. Essas são as principais funções do jardim de inverno dentro de uma residência ou ambiente corporativo. Esse espaço, que cada vez mais cai no gosto das pessoas, é uma das tendências em decoração e pode valorizar ainda mais os imóveis, por sua beleza e sofisticação, além de facilitar a divisão dos ambientes e melhorar a circulação de ar.

É importante notar que esse espaço pode ser feito tanto em uma área externa quanto em uma área interna do imóvel. Normalmente, é coberto por vidro ou feito um pergolado. Mas o mais importante é que o jardim de inverno facilite a entrada da luz solar e favoreça a circulação de ar. Em resumo, o jardim de inverno pode deixar a casa mais ampla e clara.

Além disso, ter uma área verde dentro de casa favorece os momentos de relaxamento, proporcionando o cultivo de plantas e hortas – atividade rara hoje em dia, pois boa parte das residências atualmente não possui uma área específica para isso.

É recomendado usar espécies mais resistentes e que não tenham problemas em se desenvolver em ambientes fechados. Foto: Banco de Imagens

Conheça algumas ideias para reproduzir em casa e fazer seu próprio jardim de inverno.

Como fazer

Em primeiro lugar, chame um profissional para fazer um projeto arquitetônico, pois é necessário ter equilíbrio entre o espaço em que será instalado o jardim e os demais elementos do ambiente. Considere o uso de itens para a decoração, como pedriscos, argila, vasos, correntes, bancos etc. Utilize vasos para cultivar as plantas, pois as espécies precisam de espaço e profundidade para desenvolverem suas raízes. É recomendado usar espécies mais resistentes e que não tenham problemas em se desenvolver em ambientes fechados. Se for de sua preferência, também é possível fazer uma horta.

Localização

Um dos objetivos do jardim de inverno é promover a integração com as demais áreas da casa. Por isso, muitos jardins são construídos próximos aos banheiros, à sala de estar ou aproveitando o espaço debaixo de uma escada. Em casas com design mais sóbrio, projetar um jardim de inverno vai trazer mais entrada de ar e iluminação externa, talvez substituindo janelas que poderiam dividir cômodos.

Construção

Há basicamente dois tipos de jardim de inverno: os abertos ou fechados, dependendo do espaço disponível no imóvel. Ele pode ser composto por paredes ou não, com ou sem cobertura. Se ele for coberto, é preciso ter um cuidado especial ao selecionar as plantas para o espaço, pois elas necessitam de luz solar. O jardim de inverno sem cobertura é externo e amplia as possibilidades de cultivo das plantas. Instale portas de blindex nas laterais para evitar que a chuva alague o ambiente.



Espécies

E quais são as plantas mais usadas no jardim de inverno? Há uma lista extensa de espécies que podem ser cultivadas, como Chamaedorea, Comigo-ninguém-pode; Pau d’água; Espada de São Jorge; mini cactos; violetas; Lírio da Paz; bromélias; begônias; samambaias, entre outras. Seja qual for sua escolha, aproveite o jardim de inverno para relaxar e curtir a natureza.

Saiba mais

Jardim vertical

Se o imóvel não tem um espaço suficiente para fazer um jardim de inverno, uma boa alternativa pode ser o jardim vertical. Esse tipo de construção não ocupa tanto espaço e também valoriza a presença das plantas no ambiente. De qualquer modo, observe a posição em que as peças forem instaladas para manter as plantas na direção da luz solar. Pense em uma decoração que una beleza e praticidade, sem exageros. Uma decoração rústica no entorno combina perfeitamente com um espaço como esse.