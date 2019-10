Janelas que valorizam

As janelas são elementos indispensáveis para a estrutura de uma casa ou um apartamento. Elas são responsáveis pela ventilação e pela iluminação natural dos cômodos, além da sua participação direta na segurança do imóvel. Janelas possuem também a função de conectar o interno e o externo, já que possibilitam a extensão do olhar para a paisagem, sem contar que contribuem para a estética das fachadas.

E como escolher uma janela? O que dever ser levado em consideração na hora da compra? São perguntas comuns no momento de decidir o modelo certo para a composição do projeto. Pensando nisso, os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, do escritório Andrade & Mello Arquitetura, e o arquiteto Pietro Terlizzi, do escritório que leva o seu nome, reuniram observações para explicar sobre esse item indispensável a todos os tipos de imóveis. Confira:

O que é uma esquadria?

Todo mundo já viu uma esquadria. Ela é a “moldura” de todas as aberturas em uma construção, ou seja, janelas, portas e portões contam com uma esquadria. “São elementos estruturais para a arquitetura de um imóvel e podem ser fabricadas em diversos tipos de materiais, como madeira, alumínio, ferro, aço ou PVC. Certa oportunidade, já trabalhei com bambu para uma obra ecológica”, conta o arquiteto Renato Andrade.

Quais as vantagens e as desvantagens dos principais materiais?

A escolha do material da janela deve levar em consideração as prioridades da obra. A madeira oferece um ótimo isolamento térmico e acústico, mas exige manutenção regular, o que eleva o custo. As peças de alumínio e aço são as mais procuradas no mercado, pois proporcionam um bom custo e benefício e não demandam tanto cuidado. O ferro é indicado para lugares longe das regiões litorâneas. Ele representa um custo elevado na obra e necessita de manutenção constante. Já esquadrias de PVC são extremamente duráveis e praticamente dispensam cuidados. “No Brasil, as esquadrias de alumínio e aço são as mais comuns e procuradas. Na maioria dos projetos que executo, os próprios clientes optam por elas”, compartilha o profissional Pietro Terlizzi.

Como escolher o modelo para o meu apartamento? E para a minha casa?

Cada ambiente pede um tipo de janela, então é importante entender as necessidades de cada um. Quando se trata de apartamento, a janela deve atender as especificações do condomínio, já que estão à mostra na fachada do prédio e seguem um padrão. “Quando você mora em um apartamento, as regras do condomínio devem ser seguidas à risca”, reforça Erika Mello.

Para as casas, o modelo do item em questão pode seguir as preferências do cliente. Com relação à instalação, é imprescindível seguir as orientações indicadas pelo fabricante. Algumas janelas utilizam o contramarco. Outras, podem ter espuma de poliuterano. Portanto, é necessário ir além da percepção técnica. “Um profissional especializado é fundamental para o sucesso do projeto”, afirma Andrade.

O que deve ser observado na hora da compra? Como funcionam a manutenção e a limpeza?

É importante consultar a certificação da janela, como o selo do Inmetro, que assegura o atendimento total às normas técnicas nacionais. Antes de realizar a compra, é imprescindível conferir as medidas da esquadria com o vão onde o objeto será instalado. A manutenção sempre dependerá do material escolhido, mas é importante fazer uma observação periódica. A limpeza deve ser regular, com qualquer tipo de material.