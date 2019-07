Inspirações para a cozinha

Faz tempo que a cozinha deixou de ser um espaço apenas para preparo das refeições. Protagonista, muitas vezes ela se torna um ambiente para comunhão e deve receber atenção especial no décor para garantir personalidade, sem perder a funcionalidade. Pensando nisso, os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, do Andrade & Mello Arquitetura, compartilham propostas para uma cozinha funcional e cheia de personalidade. Inspire-se!

Cozinhas pequenas

Para os apartamentos compactos, tendência bastante presente no Ceará, os profissionais apostam em marcenaria sob medida. O objetivo é aproveitar as paredes até o teto, conquistando mais área e armários. “O mobiliário planejado não desperdiça nenhum centímetro da cozinha”, pontua Erika Mello. O uso de tons claros na madeira e no décor contribuem para o espaço parecer maior. E para quem acha que tamanho influencia na classificação de uma cozinha como boa ou não, é bom lembrar que o ambiente mencionado precisa, na verdade, de um bom projeto e de uma boa organização.

Luís Gomes/Divulgação

Cores na cozinha

Outra opção é escolher uma cor para ser mais trabalhada no ambiente - afinal, quem disse que a cozinha deve ser planejada apenas com tons neutros? A ousadia das cores gera elegância e um clima despojado à área. O destaque pode se dar no revestimento ou no mobiliário, por exemplo. Entre as alternativas, o amarelo pode ser uma aposta. “Para o dia a dia, o amarelo não é a cor mais usual. Mas dentro do conceito do projeto, ele confere alegria e contraste com a rotina na residência”, explica Renato.

Luís Gomes/Divulgação

Cozinhas amplas

É muito importante que os móveis e os acessórios sejam proporcionais ao tamanho do ambiente. Ter os utensílios à mão é sinônimo de uma cozinha moderna e prática. Assim, armários e eletrodomésticos devem ser posicionados para facilitar o acesso. Na cozinha da foto abaixo, o projeto seguiu com os tons neutros presentes nos armários e na bancada. O frontão é todo revestido por azulejos com formatos geométricos – desenhado exclusivamente pelos profissionais – que combinam tons fortes de azul e cinza, deixando o espaço bem contemporâneo e elegante.

Luís Gomes/Divulgação

Cozinhas pretas

O preto na cozinha desperta um mundo de combinações, já que é sempre um tom coringa. Uma opção é harmonizar com madeira e tons de cinza, o que resulta numa cozinha atual. Eletrodomésticos em aço inox acrescentam o que há de novo à atmosfera do ambiente estiloso.

Luís Gomes/Divulgação

Cozinhas personalizadas

Seja clássica, minimalista ou de outro estilo, a cozinha deve ter sempre a cara do morador. “Qualquer estilo pode ser impresso no ambiente, basta saber as características a serem seguidas”, ressalta Erika Mello. Com orientação profissional, as cores preferidas do cliente podem ser incorporadas ao projeto, além de outros efeitos e objetos da preferência do morador.

Luís Gomes/Divulgação

+ Dicas

Outro aspecto da cozinha é que ela deve estar sempre preparada para atender as necessidades dos moradores, incluindo organização, praticidade, funcionalidade, conforto e higiene para as tarefas. Nessa tônica, faz diferença escolher revestimentos estilosos, resistentes e que sejam também de fácil manutenção e limpeza.

“Tratando-se de cozinha, a funcionalidade precisa ser o item principal na hora de escolher um revestimento. O porcelanato é vantajoso por não absorver água”, aponta Christie Schulka, Marketing Manager da Incepa, fabricante de pisos cerâmicos. O revestimento ainda é útil por evitar o acúmulo de resquícios de gordura e poeira, especialmente nas linhas retificadas, que necessitam de pouco rejunte e facilitam ainda mais a manutenção diária.

“Para as bancadas, é possível revesti-las com porcelanatos que evocam o mármore, por exemplo. Eles são tão resistentes quanto a pedra natural, mas muito mais acessíveis”, opina Christie.