O aumento da procura por imóveis por temporada na alta estação movimenta o setor. Em Fortaleza, nos meses de dezembro a fevereiro, a demanda cresce, graças ao movimento turístico. Especialista comenta o mercado e orienta sobre os cuidados na hora de contratar.

Zonas turísticas

Para quem viaja com a família toda e pretende passar mais tempo na Terra do Sol, os imóveis por temporada acabam sendo uma opção vantajosa. Localizados geralmente em regiões turísticas, esse tipo de imóvel já está pronto para moradia temporária, ou seja, possui todos os móveis e utensílios que uma casa precisa. “São imóveis mobiliados, com cama, mesa, TV, ar-condicionado, lençol, toalha. É quase como se fosse um hotel, só que não tem o serviço de faxina e de troca de lençol e toalha”, explica Julio Aldigueri, corretor há 10 anos no mercado local.

Como observa o profissional, a procura maior em Fortaleza é por imóveis localizados em bairros como Meireles, Praia de Iracema e Praia do Futuro, pela proximidade com as zonas litorâneas e turísticas da Capital. “A procura por esse tipo de imóvel aqui em Fortaleza é muito alta, durante o ano todo, sendo os períodos de maior procura os meses de julho e dezembro até após o Carnaval, períodos de alta estação, férias, ano novo, pré-carnaval e Carnaval”, destaca o corretor.

A localização é fator determinante para o público que procura esse tipo de imóvel, mas o cliente desse mercado também observa fatores como segurança e conforto, a um preço mais acessível que uma diária em hotel. “São famílias ou grupos de amigos que dividem a locação de um mesmo imóvel”, afirma o corretor.

Trâmites de aluguel

Para alugar um imóvel por temporada, o tempo máximo é de 90 dias, com o mínimo de uma diária. O trâmite é mais simples do que uma locação convencional. O que se pede é que no ato da reserva o cliente pague até 50% do valor e até a entrega das chaves deve ter pago o total. Não é preciso fiador, mas um caução em dinheiro que varia de acordo com a quantidade de pessoas e de diárias. “Esse valor é para garantir o ressarcimento, caso algum item ou objeto do imóvel seja danificado durante a locação”, informa Julio Aldigueri.

Em caso de desistência, o hóspede perde um percentual da reserva ou até mesmo o valor total, dependendo da antecedência com que informa o cancelamento da reserva. “Se a pessoa desistir com 30 dias, o valor da multa vai ser menor do que se desistir no dia. A razão é que, se a pessoa desistir com um mês, o proprietário consegue alugar tranquilamente. Mas no mesmo dia é difícil, então é um prejuízo para ele”, ilustra o corretor de imóveis.

Cuidados

Para quem está buscando imóveis por temporada, a recomendação do profissional é buscar sites confiáveis, que garantam todo o processo de locação. “O pagamento é feito para o site e não para o proprietário. Se tiver algum problema, o site é responsável por fazer o reembolso até achar outro imóvel com o mesmo perfil”, salienta. Outro cuidado é não confiar completamente nas fotos e tentar obter mais informações sobre o imóvel com o dono. Se o imóvel tiver área de lazer, procure saber sobre as normas do condomínio, se será possível utilizar esses espaços e levar convidados. Se a transação for intermediada por um corretor, informe-se sobre a idoneidade da empresa e do profissional com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) da Região.

Sites de aluguel por temporada

Airbnb

www.airbnb.com.br

Booking

www.booking.com

Homestay

www.homestay.com

Aluguel Temporada

www.aluguetemporada.com.br