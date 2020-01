Habilidades de sucesso

Você sabe quais habilidades profissionais foram as mais procuradas em 2019 na internet? Um levantamento exclusivo revela algumas das vertentes que estão em alta e, possivelmente, continuarão a abrir oportunidades em 2020.

Carreiras em alta

Nos últimos anos, as carreiras voltadas para a área de tecnologia são as que têm chamado mais a atenção do mercado. No entanto, é interessante notar que algumas funções específicas são mais requisitadas do que outras, tanto em termos de buscas na internet quanto pelas oportunidades que trazem para os profissionais. É isso o que mostra um levantamento feito pela Revelo, plataforma de recrutamento digital, com mais de 7 mil empresas cadastradas.

O estudo feito pela empresa de tecnologia revela os postos mais bem posicionados na internet – inclusive em comparação com o ano de 2018, o que pode demonstrar algumas tendências (de queda ou de alta). As carreiras analisadas pela pequisa da Revelo foram: Desenvolvedor, Design, Marketing Online, Business Intelligence, Tecnologia da Informação e Finanças.

Movimentação

De acordo com Adriana Ferreira, Gerente de Sucesso do Cliente da Revelo, é possível observar uma certa movimentação de mercado, a partir da pesquisa. “Profissionais de desenvolvimento com qualificação em Java tiveram, por exemplo, o dobro de requisições de um ano para outro. Já a área de finanças foi a que sofreu mais alterações.

Habilidades específicas relacionadas a contas a pagar e receber, além de conciliação bancária, que não apareciam em 2018, passaram a integrar o ranking neste ano”, pontua. Interpretando alguns dados do ranking, pode-se observar que algumas habilidades, como Scrum (Design), Excel (Finanças), SQL (Tecnologia da Informação) e SQL (Business Intelligence) se mantiveram em 1º lugar ao longo dos dois últimos anos, o que demonstra uma alta demanda por profissionais com essas competências. Além disso, habilidades com WordPress (Design), Fluxo de Caixa (Finanças) e MySQL (Business Intelligence), por exemplo, que não apareciam entre as três primeiras posições em 2018, subiram para os primeiros postos do ranking, evidenciando uma procura crescente por profissionais especializados nessas áreas.

Qualificação

No entanto, não basta ter uma certificação nesses setores para se ter sucesso profissional: é necessário se qualificar cada vez mais para ter condições de disputar as melhores colocações. De acordo com um levantamento realizado pela empresa norte-americana de consultoria Korn Ferry, o ano de 2020 – que no Brasil traz a perspectiva da retomada das contratações em diversos setores, em razão da discreta melhora dos índices econômicos em geral – vai ser marcado por uma carência de quase 2 milhões de pessoas para postos especializados no meio digital. “O que observamos é que, apesar do alto índice de desemprego no país, a camada de profissionais que são altamente qualificados e operam em cargos de liderança é menos impactada pelo estremecimento da economia. O efeito, na verdade, é contrário: as empresas sentem dificuldade de encontrar mão de obra especializada”, finaliza Adriana Ferreira, Gerente de Sucesso do Cliente da Revelo.

Confira a seguir a lista com as habilidades mais procuradas em 2019, de acordo com levantamento feito pela Revelo: