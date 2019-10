Fortaleza recebe evento de Engenharia

Com o tema Durabilidade das Estruturas de Concreto - Avanços Tecnológicos, o 61° Congresso Brasileiro do Concreto recebeu cerca de 1.200 pessoas entre os dias 15 e 18 de outubro, na capital cearense. O evento discutiu, entre outras temáticas, a realidade local e regional do setor, apresentando temas como o Projeto de Infraestrutura para o Ceará em 2050 e a tecnologia do concreto no Brasil. Entre os assuntos abordados, estiveram presente aspectos ligados a energias renováveis, à situação do pré-moldado e da tecnologia do concreto no Brasil e à infraestrutura dos variados modais de transporte, conta Denise Jucá Silveira, Diretora Regional do Ibracon.

“O evento foi extremamente positivo, reunindo o setor da construção civil em Fortaleza para participar de ricas discussões sobre diversos aspectos que circundam a nossa área, como a tecnologia do concreto e seus sistemas construtivos. Por uma infeliz coincidência, o evento aconteceu na mesma semana em que a nossa cidade vivenciou a triste tragédia do Edifício Andrea. Nesse contexto, as discussões propostas pelo Congresso se tornam ainda mais importantes, relembrando ao setor a importância do nosso trabalho, da responsabilidade com as obras e também com as manutenções”, afirma a gestora do Ibracon.

Destaque

O evento promoveu painéis, seminários e cursos sobre temas diversos, contemplando variadas facetas do setor. “Durante o Congresso, acontecem também uma série de competições, provocando os estudantes universitários com desafios ligados ao concreto. É emocionante acompanhar a dedicação deles, que representam o futuro do nosso setor”, comenta Denise Jucá.

Ela ressalta que o Congresso Brasileiro do Concreto é um evento essencialmente técnico-científico, em que se aborda o que há de mais moderno no âmbito da engenharia civil. “O que os pesquisadores trazem para esses momentos são de suma importância para a aplicação no dia a dia das empresas do setor, com pesquisas que podem reverberar em produtos e serviços feitos com excelência. Além disso, reunir o setor em Fortaleza permite que os bons trabalhos que vêm sendo feitos pelos profissionais e pelas empresas locais possam ser vistos e reconhecidos”, observa a Diretora Regional do Ibracon acerca da relevância de um evento como esse para o mercado local.

Evento

Além dos fortes nomes nacionais que marcaram presença no evento, o Ceará recebeu três palestrantes de grande destaque no cenário mundial: os professores Paulo Monteiro, da Universidade da Califórnia (EUA), José Matos, da Universidade do Minho (Portugal), e o pesquisador Pedro Castro Borges, do Instituto Politécnico Nacional (México). Eles realizaram as palestras magnas.

O congresso também foi palco da XV Feira Brasileira das Construções em Concreto (Feibracon), em que diversas empresas e associações comprometidas com a qualidade técnica e a sustentabilidade do setor nacional de construção expuseram produtos e serviços.

Denise Jucá Silveira, Diretora Regional do Ibracon Rogério Lima/ Divulgação

É a quarta vez que a capital cearense recebe o Congresso Brasileiro do Concreto. Em 1990, 2000 e 2010 o evento também aconteceu aqui. “Para nós, do Ibracon Regional Ceará, é sempre uma honra poder realizar um evento de tamanha grandeza em Fortaleza, não só por trazer profissionais de todo o país para cá, mas também por podermos apresentar ao Brasil um pouco do que o setor vem realizando na capital cearense, local onde a tecnologia do concreto vem se desenvolvendo cada vez mais”, pontua Denise Jucá.

Parcerias

Realizado pelo Ibracon, o Congresso contou com patrocínio de Cimento Apodi, Votorantim Cimentos, Sistema Fiec, Penetron, Sistema Confea/Crea, LafargeHolcim, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Intercement.

Sobre o Ibracon

Fundado em 1972 com o objetivo de divulgar a tecnologia do concreto e seus sistemas construtivos, o Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon) é uma associação nacional técnico-científica que reúne profissionais e empresas da engenharia civil. Para tanto, promove cursos e eventos, edita publicações técnicas, certifica profissionais e incentiva a formação de Comitês Técnicos. Anualmente, organiza o Congresso Brasileiro do Concreto, considerado o maior evento técnico-científico nacional sobre o concreto, que reúne a comunidade técnica para debater e conhecer pesquisas, desenvolvimentos e inovações sobre o concreto, seus materiais constituintes, análise e projeto estrutural, metodologias construtivas e de controle tecnológico, gestão e normalização na área e sustentabilidade no setor construtivo.