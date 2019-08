Estilos renovados

Para os mais desavisados, os termos retrô e vintage podem parecer sinônimos. Mas cada estilo tem sua particularidade e pode trazer efeitos diferenciados para os ambientes. O importante é que tanto as peças retrô quanto as vintage são muito versáteis e podem se tornar destaques na decoração.

No universo da decoração de interiores, a mistura de estilos é sugerida, sempre buscando-se a harmonização. Incluir elementos retrô e vintage pode dar um toque especial no design dos mais diferentes ambientes do lar, mas é preciso entender a diferença entre esses estilos, muitas vezes expressados como sinônimos. A partir disso, fica mais fácil decidir qual peça ou elemento combina com o ambiente da sua casa ou do seu escritório.

O vintage é aquela peça antiga da família que ficou esquecida, mas hoje tem muito valor na decoração. Esse estilo resgata os elementos das décadas de 1920 a 1960, predominantemente. Geralmente, suas peças são de alto valor por serem originais da época. Mais do que isso, são consideradas antiguidades. As peças no estilo vintage podem ser móveis, porcelanas, cristais, luminárias, eletrodomésticos, quadros e pôsteres, todos garimpados em antiquários, ferros-velhos ou herdados da família ou de um amigo que não dá muito valor a objetos antigos.

Já o retrô é o item novo com design antigo. Ou seja, é aquela peça com cara de antiga, fabricada nos dias de hoje, como homenagem ao estilo que fez sucesso no passado. O retrô busca inspiração principalmente nas décadas de 1950 e 1960 e serve de ponto de partida para o chamado estilo escandinavo, tão em alta de alguns anos para cá.

Nessa categoria, podem ser incluídos eletrodomésticos coloridos, móveis com pés torneados e cores vibrantes. As peças retrô são normalmente mais caras do que as com design moderno, mas são mais acessíveis do que as vintage, por exemplo, pelo fato de serem produzidas pela indústria.

Combinações

As peças retrô e vintage são muito versáteis para combinar com outros estilos. Na cozinha, por exemplo, as geladeiras retrô dão um toque especial ao ambiente.

Algumas marcas possuem linhas retrô em cores vivas e o melhor é que, como possuem motor novo, são mais econômicas que os eletrodomésticos mais antigos.

Os detalhes podem dar um up no ambiente. Nas paredes, é possível trazer aquele toque vintage usando papéis de parede com arabescos, que trazem todo o ar clássico desse estilo, deixando o ambiente mais elegante e sofisticado. Nesse caso, o ideal é que você combine os tons dos móveis com o do papel de parede. Dessa maneira, será possível criar um visual equilibrado.

Para as paredes, outra opção é apostar em uma composição de quadros de diferentes tamanhos, formando um painel. Os quadros devem remeter a imagens, pinturas e pôsteres de épocas passadas, para conferir um ar retrô ao ambiente.

Os lustres também são a cara do estilo vintage, pois conseguem transmitir toda a sofisticação desse tipo de decoração, com glamour para qualquer ambiente. Esse item pode ser encontrado em antiquários, nos mais diversos tipos de modelos, com andares e designs diferenciados.

Placas de propaganda e ilustrações antigas também são muito utilizadas na decoração retrô e vintage. Você pode seguir a ideia de usar em conjunto ou apenas uma plaquinha.

As tapeçarias são outra categoria de peças típicas do estilo vintage. Dependendo da combinação de peças, você pode transformar o ambiente parecido com o de um verdadeiro palácio.

Saiba mais

Apesar de estar frequentemente relacionado com o design, a palavra vintage tem seu significado ligado a boas colheitas de vinho. A origem vem do inglês: "vint", ou safra de uvas, e "age", de idade. Tanto que uma das definições possíveis de vintage é "vinho fino de uma só colheita, produzido em ano de reconhecida qualidade, com características excepcionais".