Tipo arquitetônico que remete à Nova York das décadas de 1950 e 1960 – quando artistas começaram a ocupar antigos galpões de fábricas, unindo residência e trabalho em um mesmo lugar –, o estilo industrial ou urbano é caracterizado por privilegiar o “esqueleto” da edificação, explica a arquiteta e urbanista Marcela Carvalho. Fugindo completamente dos padrões conhecidos de moradia, os artistas mantinham as tubulações aparentes, as paredes descascadas com tijolos à vista e usavam luminárias e móveis remanescentes das fábricas no novo lar-ateliê, ressalta a profissional. O estilo industrial, portanto, já nasceu com aproveitamento do espaço de forma bruta aliado ao mobiliário reutilizado, o que confere flexibilidade e personalidade aos ambientes.

Leveza e irreverência

“Mesmo depois de tantos anos, a funcionalidade, a atemporalidade e a facilidade de adaptação permitiram que o estilo industrial se encaixasse em diversas épocas, até tornar-se tendência nos dias atuais”, sinaliza a arquiteta e urbanista Marcela Carvalho. Nesse estilo, informa a profissional, elementos que normalmente são escondidos tornam-se os personagens principais, como estruturas metálicas ou em concreto, tijolo aparente e instalações elétricas e hidráulicas.

Outras características marcantes do estilo industrial são a simplicidade e a funcionalidade, traduzidas em ambientes amplos e integrados, fazendo referência aos antigos galpões industriais. Também está presente o uso de materiais como madeira de demolição, metais, revestimentos rústicos, pisos de madeira, cimento ou ladrilhos e cores neutras, acrescenta Marcela.

Diversidade

“Antigamente, o estilo industrial era exclusivo de construções amplas e com pé-direito duplo, mas hoje se adapta a qualquer tipo de imóvel. Não há restrições de uso, essa tendência pode ser encontrada em casas, apartamentos e estabelecimentos comerciais, a exemplo de lojas, escritórios, restaurantes, dentre outros”, descreve a arquiteta.

Projeto de sala de estar e jantar por Marcela Carvalho Acervo Marcela Carvalho

Marcela Carvalho diz que, no setor residencial, essa tendência decorativa costuma aparecer em lares de pessoas modernas e descoladas, que buscam viver em ambientes leves, despojados e originais. Já no setor comercial, ele deve dialogar com o contexto do negócio e criar uma identificação com o público-alvo. Em ambientes corporativos, de espaços mais amplos e sem muitas divisões internas, esse estilo é a escolha perfeita, principalmente se ainda não existirem ou não puderem ser removidos os acabamentos de forro e de madeira, deixando as tubulações e as estruturas à mostra, o que facilita, inclusive, a manutenção, orienta Marcela Carvalho.

Facilidades

Para ela, a grande vantagem dessa tendência é o fato de ela poder ser facilmente recriada em qualquer tipo de apartamento ou ponto comercial, sem alterar a estrutura definitiva do local. “O mercado de materiais e objetos de decoração possui uma infinidade de produtos que, usados adequadamente, são capazes de promover essa ‘vibe’ industrial e urbana em qualquer ambiente”, opina.

A liberdade na mistura de estilos é outro trunfo dessa tendência. Industrial com contemporâneo, rústico ou vintage são algumas opções que, segundo Marcela Carvalho, caem muito bem. Ela também destaca que é possível criar um ambiente com estilo industrial gastando-se pouco. Tudo vai depender da escolha dos elementos e dos materiais, ensina.

Para se fazer uma boa ambientação, ela indica que os interessados busquem a consultoria de um profissional de arquitetura ou de design de interiores. Afinal, esses profissionais são capacitados para materializar as ideias e os desejos dos clientes de forma eficaz, dentro de um projeto com conceito bem definido, para que a composição de estilos, de materiais e de objetos de decoração seja feita de maneira adequada, evitando excessos e gastos além do planejado, complementa a especialista.

Dicas

Arquiteta Marcela Carvalho

. As tubulações à mostra são uma forte característica do estilo industrial, mas, se o ambiente em questão for mais tradicional e possuir todas as tubulações embutidas, é possível adaptar utilizando iluminação sobreposta, como trilhos eletrificados para spots, luminárias feitas à mão com canos reutilizados e, os mais queridos, pendentes e lustres que são releituras de luminárias industriais. As lâmpadas de filamento, por exemplo, são as mais procuradas, pois deixam o ambiente sofisticado e aconchegante.

. Os pisos variam entre porcelanatos, cimento queimado, tacos de madeira e até ladrilhos antigos. As paredes podem ter acabamentos inspirados na estrutura aparente, como bricks, pintura cimentícia, revestimentos rústicos, papel de parede com trama de tijolos aparentes e várias outras possibilidades. Cores neutras, preto, cinza e branco são as mais comuns, podendo ser mescladas com tons vibrantes em peças de destaque.

. Outro ponto alto é o uso de móveis em ferro, aço, madeira de demolição e couro. Por isso, é bem-vinda a reutilização de móveis antigos repaginados. Na decoração, aposte em objetos diferentes, de personalidade, inclusive aqueles que não têm mais funcionalidade e podem ser reciclados e usados como elementos de destaque. Sempre há o que aproveitar! Leveza e irreverência são as palavras-chave dessa tendência.

FONTE: Marcela Carvalho, arquiteta e urbanista