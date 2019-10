espaços produtivos

Você sabia que a qualidade e o rendimento do seu trabalho é influenciado pelo espaço físico? Cor, iluminação, disposição dos objetos, sensação térmica e toda a configuração do ambiente podem afetar a produtividade de quem trabalha. A arquitetura corporativa, em crescimento no Brasil, é o segmento que se preocupa em projetar áreas de trabalho eficientes e confortáveis.

Ambiente diferenciado

Como o próprio nome sugere, a arquitetura corporativa é voltada para projetos de espaços de trabalho que sejam confortáveis e facilitem a produtividade. Layouts modernos, que levam em conta os custos de manutenção, a ergonomia e a comunicação entre setores, são alguns dos princípios do conceito. Vale ressaltar que a arquitetura corporativa não se restringe a escritórios, mas pode se direcionar a hospitais, hotéis, shoppings, condomínios, escolas, aeroportos, restaurantes, entre outros locais, aumentando a funcionalidade desses espaços, sem esquecer da composição estética.

Layouts modernos, que levam em conta os custos de manutenção, a ergonomia e a comunicação entre setores, são alguns dos princípios do arquitetura corporativa.

Uma das propostas da arquitetura corporativa é trabalhar com projetos versáteis e flexíveis que permitam aproximar os funcionários e encorajar a troca de ideias. Isso se reflete no design, nos tipos de móveis e na organização do ambiente. A ideia é promover facilidades na rotina da empresa, diminuir custos, aumentar a socialização entre os colaboradores, melhorar a sensação de aconchego, fazendo com que os empregados sintam-se mais à vontade, além de conferir identidade ao ambiente.

Espaço de trabalho

O projeto arquitetônico do espaço de trabalho começa definindo aspectos como: qual o setor de trabalho será oferecido por quem usará o local? O espaço vai receber clientes? Qual o perfil dessas pessoas? Terá sala de espera? O estilo do ambiente estará diretamente relacionado ao setor de trabalho. Um escritório de marketing, design, publicidade e outras áreas da economia criativa pode receber uma decoração mais descontraída e lúdica. Já um escritório de advocacia deve ser mais sóbrio e neutro. Um consultório médico deve passar seriedade, confiança e conforto.

Mesclar as luzes artificiais com as naturais é a melhor opção para o escritório decorado. Uma janela bem posicionada já é suficiente para iluminar o ambiente.

Em relação à iluminação, a recomendação é não usar luz amarela, pois ela promove uma sensação de relaxamento, mais propícia para o espaço residencial. Em um escritório, o ambiente escuro, com luzes fracas, baixas ou quentes, informa ao corpo que é hora de descansar. Isso pode causar dor de cabeça, diminuição do rendimento e alterar o sono. Mesclar as luzes artificiais com as luzes naturais é a melhor opção para o escritório decorado.

Uma das propostas da arquitetura corporativa é trabalhar com projetos versáteis e flexíveis que permitam aproximar os funcionários e encorajar a troca de ideias.

Móveis

No escritório, seja ele home office ou não, a mobília deve ser funcional, ou seja, deve ter espaço suficiente para que os objetos que você usa estejam

sempre à mão. Dessa forma, não se perde tempo procurando e o trabalho rende mais. Um fator importante a se considerar é a ergonomia dos móveis. É preciso observar as medidas adequadas para que a mobília favoreça a produtividade e a saúde do trabalhador. As cadeiras, por exemplo, uma das principais peças do mobiliário de um escritório, merecem atenção especial, pois é nelas onde se passa a maior parte do dia. Por isso, é interessante que a escolha da cadeira seja feita com atenção e cuidado, observando as questões sobre ergonomia, ajustes e regulagens. O modelo ideal depende do tipo de trabalho realizado, se exige grande movimentação e também qual o peso e o tamanho do usuário.

Com mobiliário moderno e funcional, decoração versátil e esteticamente agradável, o local de trabalho se torna um cenário favorável a boas ideias e ao clima organizacional leve.