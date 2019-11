Espaços compartilhados

Aquele velho ditado “quem casa, quer casa” pode também ser adaptado para quem apenas decidiu juntar as escovas, construir uma vida a dois e chamar um lar de “nosso”. A verdade é que deixar a casa dos pais ou afastar-se da fase solitária não é nada fácil. Para que essa organização e essa decoração não sejam empecilhos e motivos para atrapalhar o relacionamento, os profissionais Bianca Atalla, Elisa Ju e Fernanda Mendonça, do escritório Oliva Arquitetura, e o arquiteto Pietro Terlizzi, do escritório que leva o seu nome, relatam suas experiências com clientes que os buscaram para construir a morada que deu início à vida conjugal. Acompanhe:

A casa é para os dois

Quando se começa uma rotina de casado, é preciso abrir mão (um pouco) da individualidade para que ambos se sintam em casa, seja em função do espaço ou dos hábitos do cotidiano. Os costumes que cada um mantinha antes de morarem juntos devem ser revistos para que se encaixem harmoniosamente na nova rotina, incluindo a divisão das tarefas do dia a dia e a organização da casa.

Quanto aos espaços, é importante que as áreas comuns reflitam a personalidade do casal e estejam bem adaptadas às necessidades de cada um. Mas a profissional Fernanda Mendonça destaca que, independentemente do nível de integração entre os cômodos ou das limitações de metragem, é interessante que se tenha um espaço para a individualidade de cada um. “Se o apartamento apresentar umadivisão entre a sala e o quarto, isso já permite que cada um tenha um momento mais reservado, quando necessário”, exemplifica Fernanda.

Amigos em casa

Muitos recém-casados adoram organizar uma open house para que os amigos conheçam o seu apê e possam compartilhar esse novo momento. Para receber visitas, o arquiteto Pietro Terlizzi indica que os espaços sejam versáteis e que possibilitem acomodar com conforto todos os convidados. “A área da sala de jantar pode estar integrada a de estar. Dessa forma, é possível criar um espaço único e que comporte, com conforto, um número maior de pessoas”, afirma Pietro.

Otimização do espaço

A organização é a chave do sucesso para qualquer casal. Pode até parecer brincadeira, mas pequenas situações que acontecem no início da relação podem ser o estopim para alguma discussão. Por isso, manter as coisas em ordem é primordial. “Armários, gavetas e nichos são ótimos aliados para se manter tudo no lugar. Sempre recomendo investir em cestos bonitos, que podem servir para guardar aquilo que é necessário ou compor a decoração. Acredito que uma conversa com o companheiro(a) para definir os lugares certos é o melhor caminho”, aconselha Bianca Atalla, sócia da Oliva Arquitetura.

Tons e tendências

Escolher a paleta de cores é uma tarefa mais difícil, mas essencial para deixar o lar com a cara do casal. Para o trio do Oliva Arquitetura, uma dica imbatível é investir em base para marcenaria e piso, e deixar os pontos de cores a cargo de itens pequenos e móveis soltos, como estofados, além de eleger uma parede para um tom especial para pintura ou efeito de textura. “Dessa maneira, o casal consegue trocar o estilo da casa ao longo dos anos, sem a necessidade de fazer grandes reformas ou investimentos”, indica Elisa.

Tendência

Uma tendência que vem fazendo muito a cabeça dos jovens casais é o cimento queimado. Apesar de remeter ao estilo industrial, mesclá-lo com outros materiais e estilos no mesmo ambiente é uma boa pedida. “É possível aplicar tinta com textura de cimento queimado no forro e nas paredes em áreas secas. Da mesma forma, o mercado também dispõe de revestimentos que remetem ao efeito de cimento e que podem ser usados no piso e nas paredes”, finaliza Pietro Terlizzi.