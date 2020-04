Energia solar: vantagens e desvantagens da instalação

Baixo impacto ambiental, modo de instalação e baixo custo em relação ao tempo de vida útil. Esses são alguns dos aspectos positivos dos projetos de energia solar para residências. Outro detalhe é que essa fonte de energia, considerada a mais barata do mundo – quando comparada com outros recursos naturais, como a energia eólica e a energia hídrica –, pode ser utilizada em regiões que ainda não possuem distribuição pela rede elétrica convencional.

Entretanto, é importante entender todos os aspectos de um projeto como esse, porque sempre há custos envolvidos, entre outros detalhes de execução e manutenção.

Mas não se pode negar que o segmento está em crescimento no Brasil, tendo por base o aumento da geração de energia solar residencial, a ampliação das empresas do setor e a produção de energia por parques e usinas fotovoltaicas.

O segmento está em crescimento no Brasil, com a ampliação das empresas do setor e a produção de energia por parques e usinas fotovoltaicas. Foto: Banco de Imagens

Entenda mais sobre os projetos de energia solar fotovoltaica:

. Entre as vantagens da utilização da energia solar para geração de energia elétrica estão a baixa necessidade de manutenção, o fato de ser uma energia sustentável e renovável, além de trazer uma solução para áreas que ainda não são atendidas pela rede elétrica convencional;

. Esse tipo de equipamento é flexível, ocupa pouco espaço e tem a possibilidade de ser instalado em diferentes áreas;

. Outros aspectos dos projetos de energia solar fotovoltaica: os dispositivos não fazem barulho durante o seu funcionamento, não causam poluição, quase não precisam de manutenção – estima-se que os painéis fotovoltaicos durem mais de 25 anos, apenas com uma limpeza anual –, e têm um custo interessante, considerando-se a vida útil dos equipamentos;

. Entre as desvantagens da energia solar estão: o seu alto custo inicial de instalação – embora nos últimos anos o preço dos equipamentos tenha diminuído consideravelmente –, não funcionar à noite sem o uso de sistemas com baterias e a pouca oferta de incentivos fiscais no Brasil para esse tipo de projeto, apesar de existirem opções de financiamento;

. Outro ponto a ser levado em consideração é que com a instalação das placas solares nos telhados, a fachada e a aparência do imóvel podem sofrer mudanças. Por isso, é importante que o projeto fotovoltaico seja pensado junto com arquitetos, engenheiros e especialistas em energia solar;

. Na hora de decidir pela instalação de um projeto de energia solar, procure uma empresa especializada, com todas as identificações que comprovem sua solidez de atuação (CNPJ, endereço, site, formas de contato, projetos já executados etc.).

Saiba mais

Para se produzir o painel fotovoltaico precisa-se de uma grande quantidade de energia. Porém, o painel solar, durante a sua vida útil, gera mais de 20 vezes a energia consumida na sua fabricação.

Mesmo quando não podemos fazer uso de energia do sol por causa da noite ou de dias nublados ou chuvosos, o sol que aparece no dia seguinte é uma fonte de energia constante e consistente.

Não existem peças móveis em um painel fotovoltaico ou célula solar, ou seja, praticamente não há desgaste mecânico no sistema.