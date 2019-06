Economia e bom gosto

Se você acha que precisa gastar muito para deixar sua casa ou seu apartamento mais bonito e aconchegante, está enganado. Os especialistas em decoração e design apontam diversas opções para deixar cada ambiente mais charmoso sem gastar muito. As ideias contemplam todos os cômodos da residência, desde a sala e os quartos, passando pela cozinha, o banheiro e até o jardim. Com boas ideias, vontade e criatividade, seu cantinho favorito pode ganhar uma cara nova, sem pesar no seu orçamento.

Sala

Por ser um dos cômodos mais frequentados da casa, a sala precisa ter elegância, praticidade e conforto. Uma simples composição com quadros pode mudar totalmente o visual. Você pode colocar apenas um, maior, junto com outros, menores; três ou quatro alinhados; ou ainda quadros de forma descombinada, o que torna o visual mais divertido. Isso vai transformar um ambiente vazio em um lugar mais aconchegante. Um dos melhores locais para se fazer isso é a parede atrás do sofá. Ainda na sala, que tal instalar prateleiras pelo ambiente e preenchê-las com porta-retratos?

Quarto

Transformar o quarto pode ser mais simples do que se pensa. Uma boa dica é dar um toque onde fica a cabeceira da cama. Basta aplicar um papel de parede, de referência que contraste com a decoração. Outra possibilidade é colar adesivos, fáceis de instalar. Muitos deles já vêm com cola e espátula para alisar e evitar bolhinhas. Em poucos minutos, uma nova decoração surgirá! Outro toque é trocar a colcha e as almofadas da cama, juntando peças lisas, estampas e texturas em cores que combinem entre si.

Cozinha

A decoração da cozinha não se limita aos móveis e à pia. Em pequenos detalhes, esse cantinho tão especial da casa pode ficar ainda mais bonito. A geladeira, peça fundamental da cozinha, pode ganhar cara nova usando a técnica de envelopamento – uso de um tipo de papel adesivo para cobri-la completamente. Outra dica é decorar a cozinha com prateleiras e potes de vidro – que podem ter temperos ou outros mantimentos –, que dão um ar de charme ao ambiente. Nas prateleiras, também podem ser dispostos pratos decorativos e estampados.

Itens criativos

Os espelhos já são bastante utilizados na decoração, mas que tal fazer uma galeria com vários deles, em tamanhos e formatos diferentes? As cortinas também podem trazer uma renovação para a decoração: trocá-las pode ser uma ótima ideia. A mesma dica vale para a cortina do banheiro. Por fim, no teto, instalar uma luminária – que tem modelos bem em conta no mercado – pode dar um ar totalmente novo e requintado ao ambiente.

Quadros ou galeria de fotos

Esses elementos também são versáteis e cabem em qualquer ambiente. Só é preciso ter cuidado para não sobrecarregar o cômodo e nem gerar conflitos visuais – quadros e fotos devem estar distantes da TV, pois a dinâmica da observação é bem diferente. Fotos de passeios, eventos em família e viagens são uma ótima pedida.

Horta

Até o jardim pode ser revitalizado. Que tal fazer uma pequena horta naquele espaço verde? Além de mudar a decoração, ainda será possível ter ervas aromáticas e até legumes para cozinhar, por exemplo. No caso de apartamentos casas com pouco espaço, uma das paredes pode servir para se criar uma pequena horta em vasos.

Vasos de plantas

Uma excelente opção, válida para quase todos os ambientes da casa, como halls e corredores, é fazer arranjos com vasos de plantas. Elas dão vida ao ambiente e se adaptam a banheiros, salas, entradas e qualquer espaço da residência. O cuidado é apenas não utilizar folhagens muito volumosas em áreas de passagem ou espinhos nos ambientes que recebam crianças e animais, por exemplo.