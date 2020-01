Dicas para usar tijolo aparente na decoração

O tijolo aparente ou tijolo à vista é um revestimento que sempre tem sua tendência reafirmada. Além de esteticamente atraente, o material – seja de barro (maciço), de demolição ou em plaquetas – harmoniza bem com os mais diferentes estilos de decoração.

Para acertar no uso da peça, fique de olho nas dicas das arquitetas Bianca Atalla, Elisa Ju e Fernanda Mendonça, do escritório Oliva Arquitetura, e Ieda Korman e Carina Korman, do Korman Arquitetos.

Materiais existentes

Há três opções para uma parede de tijolos aparentes. A primeira é o tijolo de barro tradicional, maciço, habitualmente utilizado nas construções. “Geralmente encontramos esse modelo nas cores vermelho, palha e mesclado”, comenta Fernanda Mendonça. Também existem as plaquetas, que são opções com menos espessura e maior variedade de tons, e os tijolos de demolição. Estes são peças reutilizadas, com um aspecto mais rústico e marcante.

Em alta, os tijolos aparentes combinam com os mais diferentes estilos de decoração, do rústico ao clássico.

“É possível obter esse acabamento de três maneiras: expondo os tijolos já existentes, construindo a parede com esse objetivo e, por último, utilizando revestimentos que imitam tijolos, como os modelos feitos de porcelanato”, explica Bianca Atalla.

Contraindicações

A arquiteta Carina Korman não recomenda utilizar tijolinhos em área com umidade, como banheiros e cozinhas, pois se trata de um material poroso. “O contato direto com a água acaba danificando o produto, que se desfaz. Nesses ambientes, o ideal é colocar um revestimento que não seja poroso, como o porcelanato”, indica.

Cuidados com a parede antes de colocar os tijolos

Se a parede estiver lisinha, ou seja, acabada com massa e pintura, o ideal é que se faça uma série de recortes ao longo da superfície para a massa aderir melhor e o revestimento de tijolo ficar bem firme após a instalação.

A arquiteta Elisa Ju frisa que, antes de criar uma parede de tijolos aparentes, é importante verificar se o imóvel não possuiu tijolos maciços em sua estrutura – principalmente quando a casa ou o apartamento são antigos. “Com o tratamento adequado, é possível deixar os tijolos (já existentes) aparentes após descascar e fazer um acabamento de massa e uma pintura na parede”, pontua.

Projeto Oliva Arquitetura. Renan Soares/ Divulgação

Outro cuidado durante a instalação é se atentar a caixas de rede elétrica na parede que receberá o revestimento. Dependendo da espessura do tijolo escolhido, talvez seja necessário trazer a estrutura elétrica para frente.

Harmonização

O tijolinho é um verdadeiro coringa, basta saber empregá-lo. Para quem gosta do efeito deste item, mas tem medo de o ambiente ficar rústico demais, o trio de arquitetas da Oliva Arquitetura sugere instalar o material com junta seca, ou seja, não colocar argamassa de assentamento cinza entre as peças. Isso deixa o resultado mais leve e refinado.

Quem gosta de uma decoração mais impactante pode optar pelas peças com cores mais abertas, como o tijolo vermelho tradicional. Para quem busca um visual mais discreto, o ideal é seguir com tons mais claros, como a palha. O importante é combinar o revestimento com o estilo de cada um e com o restante da decoração da casa.

Branco

Para pessoas com estilo mais clean e que desejam embarcar na onda dos tijolos aparentes, a dica é a parede branca. Você pode optar pelas plaquetas já nessa coloração, mas também pode apenas pintar os tijolinhos. Original com pintura branca é a maneira mais utilizada. A pintura pode ser com tinta, gerando cobertura total, ou com cal, deixando certa transparência. As paredes de tijolo branco fazem um bonito contraste com o preto.

FONTE: Adaptado de construindodecor.com.br