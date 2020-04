Dicas para fazer pequenas reformas

Diante do quadro de isolamento social imposto em razão da pandemia do Covid-19, muitas pessoas têm utilizado o tempo que estão em casa para fazer pequenas reformas e consertos. De fato, o momento é oportuno para realizar essas intervenções na residência, de modo a deixá-la mais confortável e segura. E há muito o que fazer.

Quem mora em casas, pode aproveitar esse período para revisar a impermeabilização e o cuidado com paredes, telhados, rufos, calhas, lajes e rodapés. De acordo com os especialistas, esses locais e peças são importantes porque têm a função de evitar a proliferação de bactérias, fungos e mofos que causam problemas respiratórios – procedimento que vem muito a calhar nesse momento em que enfermidades respiratórias estão atingindo muitas pessoas.

Mas não basta comprar os equipamentos e materiais e sair mexendo no que se pretende reparar. Há certos cuidados a serem tomados para que os trabalhos sejam feitos com segurança e eficiência.

A ideia de fazer pequenas reformas é que elas sejam rápidas e práticas de realizar. Foto: Banco de Imagens

Confira algumas dicas de especialistas.

Cuidado com improvisações

O primeiro passo é evitar soluções improvisadas, as chamadas “gambiarras”, que, além de não sanarem o problema, podem piorá-lo. É preciso estar atento e só optar por produtos de qualidade para fazer pequenos reparos.

Ambiente interno

Antes de mudar a decoração de um cômodo, observe se será necessário fazer reparos além da estética e que podem trazer benefícios até para a saúde da família. Um exemplo é a impermeabilização de lajes, rodapés e fachadas, que tem o objetivo de conter infiltrações na parte interna da casa, principalmente em quartos e salas, locais em que normalmente as pessoas ficam por mais tempo.

Evite alergia

Ao fazer os reparos, principalmente se for utilizar tintas ou vernizes, é muito importante tomar cuidado caso algum familiar tenha alergia. Isso porque o cheiro forte pode desencadear alguma reação indesejada. Há produtos isentos de solventes, que facilitam o trabalho. Consulte o atendimento da loja em que estiver efetuando a compra, para ser bem orientado.

Fácil aplicação

A ideia de fazer pequenas reformas é que elas sejam rápidas e práticas de realizar, sem a necessidade de contratar um especialista. Dessa forma, o ideal é escolher produtos que sejam fáceis e rápidos de usar e não demandem tanta técnica ou conhecimento no uso. Mas se tiver alguma dificuldade, consulte um especialista.

Segurança das crianças

Produtos e ferramentas utilizados na realização dos reparos devem ser armazenados fora do alcance de crianças, uma vez que elas podem se machucar ao mexer nesses itens.

Saiba mais

Faça você mesmo

Veja alguns tipos de reparos que você mesmo pode fazer – tomando os devidos cuidados, é claro –, sem a necessidade de contratar um profissional:

. Colocação de papel de parede: a dica principal é que a área precisa estar perfeita e seca antes de aplicá-lo, usando cola em pó ou em gel;

. Tapar buracos na parede: use uma espátula para aplicar a massa corrida nas superfícies e depois de secar, passe uma lixa;

. Retirar o mofo: faça uma mistura de partes iguais de água e vinagre, esfregue no local e enxágue com água;

. Desentupir pias: se o problema não for tão grande, basta desenroscar o copo do sifão embaixo da pia, retirar o que estiver desobstruindo a saída da água e limpar o encanamento e o copo com escovinha.