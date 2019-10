Dicas de decoração para idosos

Quedas domésticas são uns dos principais motivos que resultam na hospitalização dos idosos. Dados do Ministério da Saúde mostram que 70% desses incidentes acontecem dentro das residências. Por isso é essencial que a casa seja preparada cuidadosamente para o morador. Antenados em proporcionar qualidade de vida e mitigar os acidentes domésticos com pessoas da terceira idade, arquitetos relatam os pontos que consideram essenciais na hora de planejar, construir e decorar uma residência.

Melhor idade bem acolhida

Pensando em tornar os cômodos residenciais mais seguros, adequados e confortáveis para os idosos, os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, do escritório Andrade & Mello Arquitetura, Pati Cillo, à frente do Pati Cillo Arquitetura, e as sócias Bianca Atalla, Elisa Ju e Fernanda Mendonça, do Oliva Arquitetura, pontuam providências para cada cômodo da casa de idosos.

Sala

Principal móvel da sala, o sofá precisa ser mais firme e duro, já que a coluna do morador da terceira idade deve ficar ereta. “Na hora de escolher a peça ideal para o projeto, busco por modelos em que o ângulo do idoso sentado esteja próximo a 90 graus e que os pés alcancem o chão”, sinaliza Fernanda Mendonça.

Atenção ao uso de tapete, pois ele costuma ser um dos maiores fatores de quedas e acidentes. O arquiteto Renato Andrade afirma que a peça não precisa ser desconsiderada, mas que sua incorporação na sala deve seguir a utilização de materiais, medidas e posicionamentos corretos. Além da área de cobertura, o tapete precisa avançar cerca de 20 cm embaixo do sofá e outros móveis presentes na sala de estar. “Uma dica importante é fixar as pontas do tapete com fitas adesivas antiderrapantes”, complementa o profissional.

Quarto

Sem dúvida é um dos espaços mais utilizados pelo idoso. A altura da cama precisa estar adaptada para o morador. Considerar a instalação de uma cabeceira agrega conforto para ele apoiar as costas quando estiver sentado na cama.

Outro ponto de atenção redobrada são os criados-mudos, que devem ter cantos arredondados e com altura igual ou pouco acima do colchão para evitar batidas. Próximos ao móvel, iluminação, interruptor para acender e a apagar a luz e pontos de tomada são complementos valiosos.

Cozinha

Quando a cozinha é projetada para uma pessoa da terceira idade, a bancada e o mobiliário devem apresentar alturas específicas. “Em geral, as medidas são mais baixas que o padrão”, indica Fernanda. Prateleiras e armários demandam instalação com altura média de 1,40 m - de forma a proporcionar o acesso pleno. Ainda sobre as bancadas, a arquiteta recomenda a aplicação de cores claras, o que facilita encontrar os objetos.

Por se tratar de uma área molhada, o piso antiderrapante é muito bem observado para evitar quedas.

A arquiteta Pati Cillo indica que o uso de fogão a gás, em detrimento do cooktop, é uma opção mais prática e impede queimaduras

Banheiros

A instalação de barras de apoio, piso antiderrapante no box e assento para banho são cuidados vitais. “É igualmente importante considerar a instalação de barras de segurança na área do lavatório e da bacia sanitária, que normalmente é um modelo mais alto que o padrão”, frisa Erika Mello.

Ambientes

Nessa fase da vida, os problemas de visão costumam ser comuns. Desta maneira, uma casa com ampla entrada de luz natural facilita a vida do morador. “Portas e janelas devem ser generosas para oferecerem o máximo de luz solar dentro da residência”, orienta Erika Mello.

As profissionais da Oliva Arquitetura indicam também a instalação de pontos de luz nos corredores e locais de circulação intensa. Além do teto, é importante uma iluminação direcional que auxilie o morador na locomoção noturna quando, por exemplo, ele acorde à noite para beber água. “Outro ponto interessante no projeto luminotécnico diz respeito à instalação de sensores de iluminação que, por detectarem a presença do residente, facilitam a vida dos idosos”, explica Bianca Atalla.

Quanto às portas, o ideal é que disponham de largura suficiente para a passagem do idoso com auxílio de andador ou cadeira de rodas. A orientação é sempre considerar um espaço de 90 cm e, caso não seja possível, não se deve deixar um espaço menor que 80 cm.

Nesse tipo de projeto, é necessário evitar desníveis, mesmo em pequenas escalas. Quando não houver a possibilidade de deixar todos os ambientes nivelados, é essencial prever sinalização indicativa para destacar a diferença ou considerar a colocação de uma rampa.

No caso de escadas, a arquiteta Pati Cillo recomenda que a execução considere a colocação de piso antiderrapante e a instalação de corrimão com altura de 90 cm.

No tocante às cores especificadas para as paredes, recomenda-se o branco e uma paleta de tons neutros e claros.

Saiba mais

Dia 1o de outubro é celebrado o Dia Internacional do Idoso, data promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e instituída no Brasil pelo Estatuto do Idoso. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa, ou seja, acima dos 60 anos, deve dobrar no País até 2042, comparando-se com a apuração até 2017. As previsões ainda apontam que em 2031 o número de idosos deve alcançar a marca de 43,2 milhões, superando o número de crianças e adolescentes e, em 2042, a população da terceira idade deve girar em torno de 57 milhões de pessoas.