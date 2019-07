Design inclusivo

Quer decorar sua casa sem gastar muito? Conheça a história do casal Joel e Mirna Alves. Juntos há 14 anos, eles decidiram unir esforços e ajudar as pessoas a arregaçar as mangas e tornar suas casas mais bonitas. Eles fazem sucesso em seu canal de vídeos, no qual trazem dicas de design acessível.

Faça você mesmo

O Canal Studio 1202 é apresentado pela engenheira eletricista Mirna Alves e pelo designer de interiores Joel Alves. Pela experiência deles, acreditam que as pessoas têm plena condição de fazer os seus próprios móveis com força de vontade e, com isso, economizar muito no orçamento. Fora do País, a realidade de construir suas próprias peças, mesmo que por hobby, é passada de pai para filho. Esse movimento, chamado de “Maker”, começa a ganhar força no Brasil, e o canal de vídeos de Mirna e Joel na internet é uma prova disso: eles têm mais de 277 mil seguidores, ávidos por truques e detalhes para se ter um ambiente lindo. Nesta entrevista exclusiva ao Classificados do Diário do Nordeste, Mirna e Joel contam um pouco da trajetória profissional deles e de como o trabalho do Studio 1202 ajuda as pessoas.

Diário do Nordeste: Vocês têm formações distintas; por que decidiram unir esforços e empreender nesse ramo?

Joel Alves: Mais do que uma dupla que uniu esforços, somos um casal com duas áreas de formação diferentes, que buscava ajudar pessoas com menos conhecimento. Aos poucos, entendemos o impacto da decoração na qualidade de vida e definimos que ajudaríamos as pessoas a melhorarem suas próprias casas.

Como está o segmento de “faça você mesmo” na decoração, no Brasil?

Mirna Alves: As pessoas querem ter a casa mais bonita, nem que elas mesmas tenham que fazer as mudanças e seus móveis. Diferentemente dos Estados Unidos, onde já se nasce nessa cultura (“maker”), no Brasil as pessoas ainda estão aprendendo a resolver seus problemas.

Quais são as dicas para quem quer decorar a casa sem estourar o orçamento?

Joel Alves: Em primeiro lugar, é preciso entender quando é interessante fazer suas próprias peças e quando devemos contratar ou comprar algo. Itens que envolvam segurança e co-nhecimentos muito específicos, como a colocação de um teto de gesso ou um fechamento de sacada, por exemplo, devem ser terceirizadas para garantir a correta execução do serviço. Outra questão é o planejamento. Mais de 90% das pessoas gastam muito mais dinheiro do que o necessário por erros de planejamento. Antes de iniciar qualquer reforma ou decoração, é necessário parar e pensar como é a casa que você quer ter. Pegar referências de imagens ajuda e garante que você compre tudo o que precisa.

Quais são os pontos básicos na hora de decorar a casa?

Mirna Alves: O ideal é criar uma galeria visual que te permita saber como as coisas combinam. Essa galeria vai te guiar muito na hora de escolher as peças que mais combinam com você e com a decoração que você deseja para sua casa.

É importante contar com a ajuda de um profissional da área?

Joel Alves: Se você tiver recursos financeiros, um profissional pode te ajudar muito a criar soluções que você provavelmente não usaria se estivesse decorando sozinho. Um profissional estuda anos para saber qual o tamanho certo da pia, a distância ideal entre os móveis e até as cores que mais combinam. Se não tiver como pagar um profissional, invista seu tempo e estude. Existe muito conteúdo gratuito e de qualidade na internet.

Por que vocês decidiram ajudar as pessoas a decorarem suas casas?

Mirna Alves: Quando casamos, entramos na nossa primeira casa sem dinheiro e sem nenhum móvel. Gastamos R$ 2 mil no primeiro fim de semana e conseguimos, basicamente, duas cortinas e poucos utensílios de cozinha. Quase um ano depois, ainda não tínhamos escritório e precisávamos do espaço para trabalhar. Por isso, o Joel cotou com alguns marceneiros os móveis para esse escritório e, ao ouvir o orçamento, quase caímos para trás! Decidimos ver quanto custaria para comprarmos os materiais e as ferramentas para fazer os móveis. Gastamos menos da metade do orçamento e ainda compramos todas as ferramentas. A sementinha foi plantada nesse momento.

Como tem sido a experiência de manter o canal de vídeos na internet?

Joel Alves: O nosso trabalho é produzir vídeos. É como andar de montanha-russa: em alguns momentos você está em alta, produzindo o que todos querem ver e, em outros, você tenta entender no que as pessoas precisam de ajuda. É um trabalho que exige bastante paciência e tolerância. Apesar disso, criar proximidade com o público e ouvir relatos sobre como foi impactado pelo seu conteúdo é especial.

Saiba mais

Studio 1202, no Youtube

Blog: https://studio1202.com.br/