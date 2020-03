Decoração japonesa traz harmonia e aconchego

A cultura nipônica é fonte de grande inspiração para arquitetos e designers de interiores que buscam resgatar características da cultura milenar em uma decoração minimalista e cheia de sutilezas. “O estilo japonês é marcado por muita tradição, mas se reinventa com toques de modernidade em uma harmonia perfeita para quem almeja ambientes simples, funcionais e sofisticados, mas sem exageros”, aponta a arquiteta Cristiane Schiavoni.

A especialista traz algumas dicas para quem deseja se inspirar nesse estilo para a decoração dos mais variados ambientes da casa.

Portas de correr

No Japão, as portas de correr (ou shoji, como são conhecidas) são tendência nas residências. Além de serem funcionais e não ocuparem espaço, possuem uma estética exclusiva que explora elementos nipônicos, já que são feitas com esquadrias de correr construídas com papel arroz, característico da cultura milenar, ou outro material translúcido.

Louças japonesas

Os objetos de tradição japonesa que remetem à cultura milenar também podem dar um toque especial ao décor. Desde itens decorativos até as delicadas louças nipônicas feitas de cerâmica podem levar histórias e personalidade aos ambientes.

“No Japão, é muito comum ter louças variadas em casa, e elas são lindas para compor a decoração. Peguei as que achei mais bonitas e fiz um arranjo encantador”, pontua Cristiane Schiavoni.

Foto: Carlos Piratininga/ Divulgação

Origamis

Os origamis - arte tradicional e secular nipônica - são conhecidos em todo o mundo e representam bem a cultura oriental. Feitos a partir de dobras de papel, compõem flores, animais e outras figuras que podem se tornar inspiração para lindas peças decorativas. “São obras de arte que dizem muito sobre a cultura japonesa, com um estilo único e especial”, descreve Cristiane.



Cerejeira japonesa

Os apaixonados por árvores e flores com certeza conhecem as lindas cerejeiras japonesas. Elas são um dos símbolos da cultura oriental e possuem um significado histórico: representam a imagem das gotas de sangue dos samurais que participaram de batalhas, por isso são tão importantes para os japoneses. Em casa, além de preencherem com delicadeza os jardins e outros espaços verdes, podem ser usadas como referência estética para os itens de decoração.

Vermelho

Quando falamos em cores, a cultura nipônica prioriza os tons neutros, principalmente com o uso de branco e madeira na decoração, assim como o vermelho, cor tradicional e que acrescenta vivacidade. Esta cor pode ser usada como ponto de cor em detalhes em locais nos quaisas cores neutras predominam, gerando o equilíbrio típico da decoração no estilo japonês, ensina a arquiteta Cristiane Schiavoni.



Destaques da decoração no estilo japonês

- Uso de poucos itens, apenas o necessário. De fato, nesse estilo, o menos é mais;

- Mesa baixa com almofadas dispostas no chão para servirem de assentos;

- Privilegia-se a iluminação natural;

- O futon, um sofá mais baixo que pode ser usado como cama em algumas ocasiões, pode substituir o sofá;

- Uso de madeira, como bambu, pedras e outros elementos naturais;

- A banheira japonesa ou ofurô é uma opção para quem dispõe de mais espaço.

Detalhes

Na reforma que Cristiane Schiavoni realizou em um apartamento de 198 m², na Zona Sul de São Paulo (fotos ao lado), o imóvel foi customizado especialmente para uma jovem família com ascendência japonesa. “Na reunião para decidir os detalhes do projeto, o morador me disse que precisaria de um lugar para colocar o seu altar budista, e essa peça foi o ponto de partida para criar uma decoração que resgatasse os gostos e a história deles, com referências da cultura japonesa”, conta a profissional.