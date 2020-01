Decoração: as cores de 2020

A cor é a alma da decoração. Confere sentimentos e sensações aos espaços. Mas também reflete a vida cotidiana, o estilo e a personalidade de quem habita ou frequenta os ambientes. O desafio não é apenas escolher o tom da parede, mas de encontrar o equilíbrio de cores de todo o ambiente. Confira as tendências de cores para o ano 2020.

A volta das cores

Para a arquiteta e urbanista Renata de Moura, do escritório Rama Arquitetura e Interiores, a aposta de 2020 será a volta das cores, em contraponto à impessoalidade dos tons neutros de 2019. E quem chega com toda classe e presença é o Classic Blue, eleito pela Pantone como a cor do ano 2020. “Um pouco antes, a marca já havia divulgado a inspiração para a cor de 2020, a composição do sol ao entardecer e o encontro entre o sol e o mar. Então, para além do azul mais fechado, podemos esperar uma tabela de cores mais suaves entre rosas e alaranjados, azuis e verdes”, completa Renata Moura.

De acordo com a arquiteta, uma opção para quem teme as cores fortes é o verde menta pastel – neo mint – tido por muitos profissionais como uma das grandes estrelas do ano. O neo mint é um tom bem sutil, delicado e fashionista, que vem para trazer energia, positividade e conforto. “Pode ser uma boa opção e se mantém na paleta colorida de espaços personalizados que se espera do ano”, destaca Renata Moura.

Como observa a arquiteta Pati Cillo, do escritório Pati Cillo Arquitetura, as cores mais apontadas como tendências das grandes marcas de arquitetura e decoração brasileiras e internacionais são as famílias de verdes e azuis. “Enquanto o verde está diretamente associado à natureza, às plantas, às folhas, às árvores, elementos que as pessoas fazem questão de estar próximas, o azul e suas nuances vêm para coroar a sensação que buscamos por equilíbrio, tranquilidade, paz e bem-estar. Azul é a cor do céu, do mar e de tantos outros elementos que nos fazem bem. São justamente dessas sensações que mais precisamos este ano”, afirma a profissional.

Home decor

No catálogo de cores do setor de home decor, outras opções também estão entre as estrelas do ano. Uma delas é a cassis, uma mistura entre o rosa e o roxo. Trata-se de uma cor sólida, viva e cheia de entusiasmo, energia e personalidade. Indicada para ambientes femininos e masculinos, pode ser destaque em quartos, salas ou cozinhas. A cantaloupe é outra boa aposta. Trata-se de um laranja floral com toque de salmão. Se você procura sensação de frescor e feminilidade ao ambiente, pode investir nesta cor. Ela pode ser usada tanto em móveis como em paredes e confere descontração ao espaço.

A mellow yellow também está entre as tendências do ano, especialmente nos detalhes do ambiente e nos objetos decorativos. Trata-se de amarelo puxando para o mostarda. Já esteve nos catálogos de outras estações, mas agora surge mais fechado e terroso. A ideia é usá-lo para iluminar o ambiente em pequenas doses.