Criatividade em alta

Fazer a decoração de ambientes com materiais reciclados é sinônimo de personalidade e requinte. Basta exercitar seu bom gosto e sua criatividade. O melhor disso tudo é que a tendência pode ser aplicada em qualquer tipo de decoração, desde as mais básicas até as sofisticadas. Mas é importante observar os ambientes da casa e planejar onde estarão esses móveis reciclados para se alcançar o melhor resultado.

No quarto

As araras feitas com canos de PVC são excelentes alternativas para um ambiente clean, simples e neutro. Tudo que você precisa é ter tubos finos e alguns conectores. Você pode fazê-la do tamanho, da largura e da altura que preferir, construindo uma peça muito útil e sob medida. Ainda no quarto, não é nada difícil fazer criados-mudos usando caixotes de feira. “Coringas” para qualquer estilo de decoração sustentável, os caixotes de madeira podem ser encontrados em feiras livres, atacados ou supermercados. E não requerem grandes habilidades: basta lixar, envernizar e utilizar! Também é possível instalar pés e dispor várias caixas para criar formatos e alturas diferenciados.

Na sala

Para quem quer ter uma mesa lateral simples e bonita para ficar ao lado do sofá na sala, basta reaproveitar o cesto de roupas sujas e um tampo de madeira ou vidro. Essa mesa também fica ótima ao lado da cama ou como mesa de centro. Pinte o cesto com uma cor viva, metalizada, ou faça um degradê. Para descansar os pés naquele momento de descontração, que tal fazer um puff com pneus velhos? Uma das possibilidades é pintar a parte externa do pneu e revestir o topo com uma base de MDF estofada.

Você também pode cobrir o vão com uma chapa de madeira e revestir toda a peça com tecido ou cordas. O resultado é uma peça original e estilosa. Com pallets de madeira você pode compor um sofá bastante confortável, adaptando o tamanho para a dimensão do seu ambiente. A vantagem é ter um móvel muito resistente e durável. Esse tipo de sofá combina com uma decoração leve e natural. O assento pode ser feito com almofadas ou um colchão que não se usa mais.

Ambientes

Dependendo do tamanho, carretéis grandes de madeira podem ser transformados em mesas de canto, de centro e até de jantar. Para utilizá-los em ambientes mais modernos, pinte-os da cor de preferência e aposte em um tampo de vidro.

Outra dica interessante é reaproveitar aquela velha escada de madeira e algumas tábuas para montar uma estante, útil para qualquer ambiente da casa. Você também pode empilhar livros, revistas e jornais que já não são mais úteis e fazer bancos e mesinhas charmosos e criativos. Também é possível fazer artesanato com esses materiais. Deixe a criatividade falar mais alto!

Área externa

Tambores e barris de metal servem para estocar produtos, mas também podem ser transformados em móveis para a área externa. Por serem resistentes, têm diversas aplicações, podendo ser transformados em churrasqueiras, mesas, bancos e poltronas.

Portas e janelas, quando foram trocadas, também podem ser reaproveitadas na área externa da casa: elas podem dar origem a móveis originais, como cadeiras e bancos para varandas e jardins.