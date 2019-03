Cores e sensações

Um ambiente bem decorado não apenas desperta o visual como causa sensações e evoca emoções. E as cores são, em parte, responsáveis por essa experiência. Nas paredes, nos objetos e nos móveis, o colorido harmonizado nos ambientes pode mudar o humor das pessoas, estimular os sentidos e induzir as ações. “Por definição, cor é uma percepção visual da retina que transmite impressões para o nosso sistema nervoso, capaz de produzir efeitos físicos e emocionais ao observador. Sendo assim, podemos dizer que as cores, por meio desses estímulos variados, podem influenciar o nosso humor, o nosso comportamento e as nossas decisões”, explica Emanuelle Brito, arquiteta de edificações e de interiores, que atua há 15 anos no mercado, com especialização em construções residenciais.

Projeto: Emanuelle Brito. Divulgação

Ambiente estimulante

As cores podem despertar as mais variadas percepções nos espaços residenciais e comerciais. O estímulo também pode produzir ações, como ilustra a arquiteta Emanuelle Brito. “A cor vermelha é considerada a cor da força, do poder e da paixão. Ao pintar uma parede de vermelho, ela irá nos parecer mais perto do que realmente está, causando-nos um efeito físico que aumenta nossa pulsação, que nos impulsiona a agir, estimulando nossos instintos de desejo, de amor e até mesmo o apetite. Por isso, vemos a predominância da cor vermelha e laranja (que é uma variação do vermelho) nas áreas comerciais de alimentação”, explica.

De acordo com a profissional, cada ambiente é favorecido por uma cor específica, mas o que determina qual a cor de cada espaço é a personalidade do cliente e a sensação que ele deseja ter em seu espaço, independentemente de seu uso. Como exemplo, ela ilustra o projeto de um home office que, a pedido da cliente, precisava ser um ambiente alegre, que despertasse sua criatividade e aumentasse o ânimo. “Pelo fato de sua profissão ser ligada a leis e conflitos familiares, ela queria um escritório que fosse o oposto de sua rotina de trabalho. Nesse caso, a sensação do espaço foi o fator determinante do projeto”.

Neste projeto, a pedido da cliente, Emanuelle Brito apostou em cores que tornam o ambiente alegre, que desperta criatividade e aumenta o ânimo. Divulgação

Harmonia

Na decoração, as cores que mais determinam essas sensações são as da parede, mas os outros elementos devem estar harmonizados para que os efeitos sejam percebidos. “Em se tratando de escala, as paredes transmitem mais estímulos por serem responsáveis por fechar e abrigar seus moradores.

Mas um ambiente bem trabalhado pode transmitir sensações através do piso, do teto, dos móveis e dos adornos. Tudo está relacionado, tudo deve se comunicar e conversar entre si, e quando isso acontece conseguimos ler os detalhes instintivamente”, argumenta Emanuelle Brito.

Equilíbrio é a palavra-chave, uma vez que o arquiteto precisa considerar o gosto do cliente, o senso estético e os estímulos sensoriais. “Busco uma harmonia entre sentir experiências e causar admiração. É possível obter ambos, porém, o senso estético deve sempre estar presente, pois o que todos buscamos baseia-se no que é belo”, pontua.

Questão cultural

As cores na decoração podem causar efeitos distintos a depender da cultura e do lugar. “A percepção emocional das cores varia de acordo com o local em que se vive e sua cultura, pois as ‘sensações’ que temos delas são aprendidas, nos são repassadas por meio de estímulos da sociedade em que vivemos e também de fatores ambientais e climáticos”, afirma a arquiteta. Isso explica porque para os países cristãos, de forma geral, a cor do luto é a preta, mas para o Japão e a China o luto é representado pelo branco, enquanto que na Tailândia o luto é representado pelo roxo. “Sendo assim, para um tailandês, decorar um ambiente com a cor roxa lhe causaria uma sensação fúnebre, enquanto que para um brasileiro o roxo ou lilás representam as cores da espiritualidade, meditação e purificação, muita vezes associada à cura. Por isso, ela é usada em ambientes de massagem e ioga”, destaca.

Emanuelle Brito: Um ambiente bem trabalhado pode transmitir sensações através do piso, do teto, dos móveis e dos adornos. Divulgação

A representação das cores e o que elas causam podem funcionar como um convite ao ambiente. “Após a decoração ter sido feita, ela causa impacto, altera de forma positiva todo o ambiente, parece que as paredes ‘falam’, que os móveis se comunicam e cada objeto passa uma mensagem de ‘seja bem-vindo’, ‘fique à vontade’, ‘seja feliz, tudo é possível’.”