Composições artísticas trazem inspiração e bem-estar ao ambiente corporativo

Os ambientes de trabalho sempre foram lugares sérios, formais e com muita disciplina, pois esses eram os fatores considerados para se obter sucesso, avalia Humberto Lima, Diretor Executivo do NINNA Hub de Inovação. Com o advento da inovação, opina o gestor, já não é tão importante tantas regras; os espaços não são mais formais; e a disciplina tem sido trocada por qualidade nas entregas. Com isso, ambientes corporativos começaram a ficar mais dinâmicos e divertidos, pontua Humberto Lima.

Uma das formas de se conseguir isso é abrigar espaços planejados com intervenções artísticas dentro do local de trabalho. “As obras de arte são capazes de reproduzir a personalidade de quem ocupa o local, dando uma sensação de aconchego e bem-estar. A intervenção artística deixa tudo mais alegre e motiva os funcionários”, sinaliza Victor Barros, fundador da agência Dionisio.Ag, que une empresas a artistas.

A Dionisio.Ag, por exemplo, promove inserção de quadros, esculturas e pintura de paredes internas e até a personalização de ambientes inteiros, como lounges e living rooms, para atender à crescente demanda pela personalização de espaços corporativos.

Expressões artísticas em ambientes corporativos contribuem no processo de sensibilização do ambiente de trabalho. Foto: Daniela Silveira/Divulgação

Criatividade

“Um ambiente que estimula a criatividade, traz diversidade, um sentido de aconchego, de acolhimento, não um ambiente estéril, frio, que é o mais comum hoje nos ambientes corporativos. Então, a arte vem como uma ferramenta que nós utilizamos para ajudar a instigar as pessoas a pensarem. As expressões artísticas em ambientes corporativos contribuem no processo de sensibilização do ambiente de trabalho”, argumenta o arquiteto Alesson Matos, profissional do escritório Alesson Matos Arquitetos e professor dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil da Unichristus.

“Acredito que a arte tem uma função social muito forte de não deixar as pessoas se tornarem estéreis. Gerar e manter a sensibilidade nas pessoas para que elas se mantenham críticas quanto às questões do mundo. E, ao meu ver, isso é muito bem-vindo para um ambiente corporativo, assim como a criticidade e a busca constante pela melhoria de produtos ou na prestação de serviços”, descreve o arquiteto.

Inspiração

Nos projetos que fez para o For Coworking e para o NINNA Hub de Inovação, ambos em Fortaleza, Alesson Matos destaca que o motivo principal de ter colocado expressões artísticas foi criar um ambiente que estimula a criatividade.

“O coworking é um espaço de inovação, de criatividade. Acreditamos que precisamos buscar fazer com que o ambiente também proporcione essa visão diferenciada, esses olhares diferenciados. Então a gente sempre busca fazer algumas experimentações, tanto fotográficas quanto de quadros, fazer uma exposição um pouco mais artística, para que isso inspire as pessoas no seu momento de trabalho, para que elas possam refletir e ter outros olhares”, afirma Glauber Abreu, sócio-fundador do For Coworking.

Atualmente, a empresa conta com painel de pintura, um espaço com quadros variados e um painel de fotos.

O arquiteto Alesson Matos acrescenta que busca aproveitar essa demanda de arte nos ambientes corporativos para gerar inclusão e, assim, valorizar os artistas cearenses, como o painel assinado pelo artista plástico Artur Bombonato, no For Coworking, e como os painéis artísticos desenvolvidos pelo próprio Humberto Lima, diretor executivo do NINNA Hub de Inovação, neste estabelecimento.

Saiba mais

Arte

Estávamos montando o NINNA Hub de Inovação, e durante as obras fizemos visitas a incubadoras, aceleradoras, hubs e núcleos de inovação em vários Estados do Brasil e até mesmo em locais do exterior, tais como o Vale do Silício, Portugal, França e Singapura. Queríamos conhecer bem esse ambiente tão inovador. Além da diversidade cultural e de metodologias que conhecemos, uma coisa me chamou atenção em todos: a utilização de imagens e cores nos mais variados ambientes.

Daí nosso interesse em criar espaços com imagens coloridas, divertidas, tornando o ambient e muito leve e descontraído. O resultado foi muito bom, harmonizamos os ambientes de forma a torná-los mais descontraídos e alegres, tanto para colaboradores como clientes, dando um certo ar de vida e movimento. O NINNA ficou moderno e muito agradável para se trabalhar. Acertamos e pretendemos sempre estar substituindo essas imagens, já que o custo é baixo e o resultado, bastante eficaz.

Fonte: Humberto Lima, Diretor Executivo do NINNA Hub de Inovação.