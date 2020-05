Como escolher a tinta para a sua residência

Aproveitar o tempo para mudar o visual da casa e renovar a pintura dos ambientes é um bom investimento para se fazer em tempos de isolamento social por conta dos casos de coronavírus no Brasil. É preciso se proteger e ficar em casa, e nada melhor do que permanecer em um ambiente aconchegante e bonito.

Mas o que é preciso saber para escolher a tinta certa? Antes de comprar, o mais importante é definir exatamente o local em que será feita a aplicação, pois a tinta para a residência não deve ser escolhida apenas em função da estética e da decoração, mas também para proteção.

O mercado oferece diversas opções de tipos de tintas e preços. Os produtos são divididos em categorias premium, standard e econômica. Cada tipo de tinta para casa ou apartamento tem suas características. Por isso, é preciso observar bem na hora da compra para se certificar que adquiriu o tipo que realmente está buscando e vai atender as necessidades do seu trabalho.

Planejamento

Saber exatamente o espaço que será pintado em metros quadrados é fundamental para se planejar o trabalho. A partir da área que será coberta pela tinta, faça o cálculo da quantidade de produto que irá precisar. Compre a quantidade total da tinta de uma só vez, porque tintas de lotes diferentes podem ter pequenas alterações na tonalidade.

Para a proteção e a decoração de superfícies de reboco, concreto, gesso, massa acrílica, massa corrida, texturas e fibrocimento são indicadas as tintas acrílicas.

Já os tipos premium e standard são indicados para ambientes externos e internos, enquanto a econômica deve ser utilizada apenas para ambientes internos. É importante destacar também que existem tintas específicas para piso, telhado, madeiras e metais.

Tipos

As tintas premium são mais caras, mas possuem maior valor agregado, otimizam tempo de trabalho, a durabilidade é maior que os outros tipos de tinta para casa e dão mais cobertura. Portanto, se você quiser que o trabalho fique pronto mais rápido e o prazo de durabilidade da pintura seja maior (em anos), a sugestão é investir neste tipo.

Por outro lado, as tintas standard têm uma menor durabilidade. E a tinta econômica é recomendada apenas para o interior porque não tem propriedades para uma exposição externa, além de sua durabilidade ser mais curta que as outras e normalmente precisar de um número maior de demãos para a pintura ser finalizada.

Utilização

Se a tinta escolhida foi a do tipo premium, há mais duas decisões a tomar sobre o tipo de acabamento, porque essa especificação de tinta é dividida em alto rendimento e normal. Outro detalhe é que você precisa escolher se prefere o acabamento brilho, semibrilho, acetinado ou fosco. Com essas dicas simples você poderá eliminar alguns problemas que poderiam acontecer por falta de conhecimento sobre os produtos.

Ao decidir o tipo de tinta que será comprado, escolha também a marca e procure comprar todos os produtos que serão utilizados no processo de pintura desta mesma marca. Isso é importante para eliminar o risco de incompatibilidade dos produtos, de modo a garantir que o resultado final ficará excelente, de acordo com as suas expectativas.