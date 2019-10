Casa Cor Ceará: últimos dias

A 21ª edição da CasaCor Ceará chega aos últimos dias. A mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo – que começou no dia 12 de setembro – estará aberta à visitação até 22 de outubro (próxima terça-feira). Neste ano, e pela terceira vez, a mostra transformou o imóvel de 1969 localizado na Rua Visconde de Mauá, 950, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Além do Special Sale, nos dias 21 e 22 de outubro, quando os produtos da mostra estarão à venda com até 70% de desconto, ainda tem muita programação e muitas atrações até o encerramento.

Diversidade de ambientes

Até a última quarta-feira (16), 28 mil pessoas visitaram a 21ª edição da CasaCor Ceará. Segundo Neuma Figueirêdo, Diretora da CasaCor Ceará, o que os visitantes podem esperar dessa edição é presenciar e conhecer as novidades e a visão única dos 67 profissionais – entre arquitetos, designers de interiores e paisagistas – que conceberam 39 ambientes com as novidades do mundo da decoração e da arquitetura. “Além de poder visitar e conhecer um evento completo com obras de arte, eventos especiais, apresentações artísticas, atividades para crianças (coordenadas pelo Colégio Farias Brito) e desfrutar dos serviços de bar, restaurante e café”, ressalta.

Ela pontua que há ambientes para todos os gostos este ano: espaços voltados para o morar, como salas, suítes, cozinhas e banheiros, além de comerciais, como galeria de arte, restaurante, loja, bar, café, sala de segurança e lavabos públicos.

Novidades

Nesta edição, a CasaCor Ceará traz a sustentabilidade como tema e prática. “Com o tema Planeta Casa, entendemos que a nossa casa é onde iniciamos nossa relação com o mundo e de onde devemos começar nossa busca por uma relação harmônica com o planeta. Estamos com diversas ações que mostram na prática nosso cuidado com o planeta”, sinaliza Neuma Figueirêdo.

Ela cita, por exemplo, a construtora Sthaus, que fez dois ambientes sustentáveis: a Casa Bauhaus, por Rosalinda Pinheiro, e a Casa Ninkasi (um bar administrado pelo Austin), por Afonso Tomoda, tudo com zero de resíduos e estruturas em aço com paredes, teto e piso em EPS e concreto. “Temos a 2f energia renovável, com placas solares que abastecem toda a energia do restaurante Sertão Grego (que é funcional e serve um menu especial do restaurante Zoi), criado por Ney Filho; temos a Cerbras, produtora local de pisos e revestimentos, que está presente com seu material. Além disso, tivemos em todas as fases do evento a consultoria da Green Building For Cities (GBFOR), empresa especializada em gestão sustentável e em construir de maneira consciente e com eficiência”, descreve a Diretora da CasaCor Ceará.

Casa Bauhaus, espaço assinado pela arquiteta Rosalinda Pinheiro. Esdras Guimarães/ Divulgação

Outros pontos altos dessa 21ª edição apontados por Neuma Figueirêdo são a Cozinha Original, criada por Ana Virgínia Furlani, que semanalmente, tem apresentado aulas de gastronomia do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) junto com a Petybon e a Dona Benta; o Lounge do Publisher do arquiteto, por Roberto Pamplona, que abriga programação semanal da boate Living; e o Café Urbano, concebido por Diego Studart, que tem serviço da cafeteria Le Pain Le Café.

Além desses ambientes, a gestora lembra que a programação inclui palestras com o tema de sustentabilidade, organizadas pela GBFOR, e um espaço comercial de peças selecionadas exclusivamente para o evento dos artesãos associados da CeArt (Central de Artesanato do Ceará) no ambiente Pavilhão Criativo, criado por Josafá Neto, Juliana Hissa e Zaíra Mendes.

Impacto local

De acordo com Neuma Figueirêdo, a CasaCor é um evento que movimenta todo o trade. “Temos envolvidos, direta e indiretamente, 1.500 trabalhadores, que representam os setores de arquitetura, decoração, paisagismo, imóveis e construção. Uma ação única que movimenta todo o setor e gera negócios para todos os envolvidos”, acrescenta.

Estive lá

“Fui à 21ª edição da CasaCor Ceará logo no início da mostra. Neste ano, a visitação me pareceu mais leve e fluida do que em anos anteriores. A diversidade de ambientes, a criatividade e a atenção aos detalhes em cada um dos espaços são notórias. Fiquei bastante impressionada em como os profissionais mesclaram elementos tipicamente nordestinos com outros itens de arquitetura, decoração, design e paisagismo, fazendo uma harmonização que ressalta e valoriza o que temos de melhor no Nordeste. O paisagismo e o projeto luminotécnico, como um todo, são um deleite à parte. Em mais uma edição, saí com gostinho de quero mais”, comenta Marília Pedroza, repórter que assina esta matéria.

21ª Casa Cor Ceará

Visitas abertas até: 22 de outubro de 2019

Special sale (produtos da mostra à venda): 21 e 22 de outubro de 2019

Local: Rua Visconde de Mauá, 950, Aldeota - Fortaleza

Segunda a sábado: 17h às 22h

Domingo e feriados: 16h às 21h

Ingresso: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Atrações, programações e outras informações: acompanhar o instagram oficial do evento @casacorceara