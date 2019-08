Carinho e bom gosto

O cantinho do bebê é um espaço único. Local preparado especialmente para a chegada do novo integrante da casa, o quarto dele geralmente traz muito da personalidade do pai e da mãe, como as cores favoritas, os temas, a disposição dos móveis e o estilo. É, portanto, um ambiente cercado de encantamento e sinônimo de aconchego. E exatamente por isso, é preciso ter alguns cuidados na hora da definição do enxoval que vai literalmente vestir o quarto do bebê.

"O equilíbrio é fundamental para se conseguir montar um enxoval perfeito. Exageros em número de peças, detalhes, bordados e apliques devem ser pensados com muita cautela, pois na maioria das vezes, isso se torna prejudicial ao conforto do bebê e até da mãe", observa Regina Villanueva, criadora da Algoducci, marca especializada em enxovais para bebês.

Ela conta que diante das inúmeras opções para a montagem do enxoval oferecidas pelo mercado, é normal que os pais se encantem e ou se iludam em relação à estética e deixem de lado a praticidade e o conforto. "Por essa razão, é fundamental que questões como prováveis alergias, limpeza e conservação sejam lembradas anteriormente à compra dos produtos", alerta a empresária.

Escolhas

Por isso, as peças que vão compor o enxoval precisam ser definidas com muito bom senso e responsabilidade, "pois o bebê está em crescimento diário, ou seja, evitar o desperdício é muito importante também", constata Regina Villanueva. "É preciso pensar e adequar as peças sempre que possível à pele delicada do bebê e valorizar o toque à aparência estética do produto", descreve.

Uma grande dúvida que surge na hora da montagem do enxoval é se este determina a decoração do quarto do bebê ou é a decoração que determina o enxoval. A criadora da Algoducci pondera que é possível conciliar as duas coisas. "Normalmente os pais já têm em mente um tema, ou lhes é sugerido por um profissional da área um projeto e, consequentemente, a escolha do mobiliário e dos acessórios. A partir daí, o enxoval têxtil se desenrola com facilidade", descreve. "Restringir toda a compra a uma determinada cor ou padrão deve ser visto com cautela para não causar monotonia. Podemos, sim, lidar com cores diversas para quebrar o óbvio", analisa a empresária.

Cores

Anterior a todas as escolhas, vem a definição das cores do ambiente. De fato, elas têm muita relevância no processo. "Elas falam e refletem a personalidade dos pais e garantem o bem-estar do novo integrante da família. Devemos priorizar cores relaxantes para que o espaço transmita paz, aconchego e relaxamento", recomenda Regina Villanueva.

As estampas e imagens escolhidas para o ambiente também têm relação total com as cores. A orientação dos especialistas é brincar com estampas alegres e leves, com texturas agradáveis. "Não abuse de enfeites e acessórios desnecessários, que causam poluição visual. Verifique sempre se os produtos adquiridos podem ser lavados e qual a natureza das fibras", alerta a criadora da Algoducci, com sede em São Paulo e presente no mercado desde 2011, utilizando em seus produtos tecidos antialérgicos e antifúngicos. "Os tecidos escolhidos devem garantir a textura ideal para a pele do bebê", atesta Regina Villanueva.

Faça você mesmo

Para deixar o quarto do bebê mais bonito e aconchegante, nem sempre é necessário um alto investimento. Basta pintar as paredes da cor favorita e apostar em decorações que podem ser feitas pelos próprios pais, no melhor estilo "faça você mesmo". Dessa forma, podem ser feitos quadrinhos com desenhos, placas com a inicial ou o nome do bebê, bandeirinhas e pompons próximos ao berço. O projeto também pode contemplar a instalação de pequenas prateleiras e alguns bichinhos de pelúcia ou mesmo adesivos de parede. São algumas ideias, nas quais os pais podem usar a criatividade.