C.Rolim entrega Uno Medical & Office

Situado em uma área bem valorizada de Fortaleza, ponto estratégico para o desenvolvimento de atividades profissionais, o Uno Medical & Office, empreendimento comercial da C. Rolim Engenharia entregue ao público ontem (dia 29), tem espaços modernos e funcionais. Situado na Avenida Pontes Vieira, 2340 – Dionísio Torres, possui 192 salas, de 33 m² a 880 m² de área, em 10 pavimentos. O edifício foi pensado para ser um espaço de trabalho e também de cuidados com a saúde. Entre os diferenciais do prédio está a parceria firmada com o Hospital São Carlos, que amplia sua atuação, estendendo diversos serviços de saúde para as dependências do Uno.

“Fizemos um prédio moderno, de linhas arquitetônicas arrojadas. Um prédio marcante que vai contribuir para o visual de Fortaleza. A cidade recebe mais um equipamento de alto nível e estamos muito satisfeitos de termos realizado mais uma missão”, celebra Pio Rodrigues Neto, Presidente da C. Rolim Engenharia.

Para a comodidade dos processos de trabalho, o Uno Medical & Office conta com diversos itens na área comum, como um amplo auditório de 100 lugares e salas de reunião compartilhadas. Pela proximidade com o Parque do Cocó, o planejamento da obra e a construção consideraram um cuidado para a integração do edifício com o entorno. O empreendimento dispõe de amplos passeios e áreas de jardins, além de um terraço com vista panorâmica para o Parque.

Serviços

O Uno dispõe ainda de um completo mall, que agrega uma série de serviços, entre eles uma farmácia de manipulação, além de uma agência bancária. Entre as conveniências estão também o bicicletário e os seis pavimentos de estacionamento para carros e motos, que totalizam mais de 500 vagas de garagem com estacionamento para proprietários e vagas rotativas para visitantes.

O estacionamento dispõe ainda de tomadas para carros elétricos que, em conjunto com a automação do sistema de iluminação das áreas comuns, garantem o aspecto sustentável da obra, que levou em conta diversos aspectos do Compromisso Verde.

Transporte público

O acesso ao Uno por transporte público é favorecido em função da proximidade com vias importantes da cidade, como a Av. Desembargador Moreira e a própria Av. Pontes Vieira. A velocidade no fluxo de pessoas para o empreendimento deve ser ampliada pela Estação do VLT (Pontes Vieira) situada ao lado do Uno.

O Uno Medical & Office possui 11 elevadores, sendo oito sociais com chamada inteligente, dois de transbordo e um de emergência. O empreendimento dispõe de salas comerciais e depósitos individuais a partir do quinto pavimento, que podem ser comercializados para cada sala. Com recepção única, o controle de acesso centralizado é garantido.

Compromisso Verde

Por meio do Programa Compromisso Verde, a C. Rolim Engenharia trabalha as ações voltadas para o meio ambiente, na aplicação prática dos conceitos da construção sustentável na concepção de projetos, na construção de obras, na operação de escritórios e na redução dos impactos ambientais das atividades da construção civil. O programa foi estabelecido em 2009 e por meio dele a construtora planta uma árvore a cada metro quadrado de terreno adquirido para seus empreendimentos, a fim de reduzir os impactos das obras no meio ambiente. Para a efetivação dessa ação, as mudas são plantadas em espaços públicos de Fortaleza, além de serem distribuídas para a população.

A construtora também participa do programa de adoção de espaços verdes da Prefeitura de Fortaleza, pelo qual já adotou, revitalizou e segue com a manutenção de quatro espaços: a Praça Portugal, o Bosque do Bem, a Lagoa do Papicu e a Praça Engenheiro Pedro Felipe Borges.

Ainda nesse sentido, em comemoração ao aniversário de 40 anos da construtora em 2017, a C. Rolim Engenharia comprometeu-se a realizar, ao longo de quatro anos, às margens do rio Cocó e em áreas do Parque do Cocó comprometidas pelo desmatamento, o plantio de 40.000 árvores nativas do parque. Antes do fim do primeiro semestre de 2019, a construtora já efetivou o plantio de 21.000 mudas, sendo 10.409 somente no primeiro ano.