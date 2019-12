C. Rolim Engenharia é premiada a Construtora do Ano de 2019

Destaque no mercado imobiliário cearense, a C. Rolim Engenharia foi premiada como Construtora do Ano pela quarta vez, sendo três delas nos últimos quatro anos (2007, 2016, 2017 e 2019). Em solenidade realizada na última sexta-feira de novembro (29/11) pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), o trabalho da construtora foi mais uma vez reconhecidoentreosfinalistas da premiação.

Durante todo o ano, as construtoras foram avaliadas pelo Sinduscon-CE por meio da verificação de documentos e de auditorias (em obras, salas técnicas e escritórios). Em análise, processos, registros e ferramentas de controle, conforme normas, legislações e boas práticas vigentes. Além de nomear a Construtora do Ano, a premiação do Sindicato tem outras cinco categorias: Operário do Ano, Responsabilidade Social, Resgate Histórico, Desenvolvimento Setorial e Tecnologia.

Avanços

Em 2019, a ênfase do trabalho da C. Rolim Engenharia foi a entrega do Uno Medical & Office, empreendimento comercial localizado na Av. Pontes Vieira, 2.340, em Fortaleza. Além disso, a construtora está com três empreendimentos residenciais em construção na capital cearense: o Jasmim Residencial (Rua Henriqueta Galeno, 115), o Sinfonia (Rua Bento Albuquerque, 1.400) e o Estrelário (Rua Leonardo Mota, 710), com entregas previstas para 2020, 2021 e 2022, respectivamente.

“Nós recebemos esse troféu com muita honra, muita responsabilidade e muita humildade. Pela quarta vez na nossa história temos o privilégio de receber a comenda do Sinduscon. Isso é fruto de um trabalho baseado no tripé qualidade, credibilidade e sustentabilidade. E a única coisa que podemos garantir é que vamos seguir os mesmos princípios e propósitos que nos trouxeram até aqui, para continuar merecendo a confiança dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos colaboradores e da sociedade como um todo”, celebra Pio Rodrigues Neto, Presidente da C. Rolim Engenharia.

Uno Medical & Office: edifício tem espaços modernos e funcionais e 192 salas. Divulgação

Outros prêmios

A C. Rolim Engenharia coleciona conquistas no hall de premiações. Em 2018, recebeu o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, honraria concedida a projetos habitacionais financiados pelo banco que adotam soluções sustentáveis. Na ocasião, a comenda foi entregue pela primeira vez a uma empresa cearense.

Além desses troféus, a C. Rolim Engenharia tem em seu portfólio o empreendimento Paço das Águas, primeiro residencial do Brasil a receber a certificação LEED, do U.S Green Building Council. Pelo trabalho conjunto realizado pela construtora, a C. Rolim foi a primeira empresa a receber o certificado Fator Verde Construção, concedido pela Prefeitura de Fortaleza.

Uno Medical & Center

Entregue em agosto deste ano, o Uno Medical & Office é um empreendimento comercial da C. Rolim Engenharia situado em um ponto estratégico para o desenvolvimento de atividades profissionais em Fortaleza. Localizado na Av. Pontes Vieira, o edifício tem espaços modernos e funcionais e 192 salas, cujos tamanhos variam entre 33m2 e 880m2 de área, em 10 pavimentos. Para comodidade dos processos de trabalho, o empreendimento tem diversos itens na área comum, entre eles um auditório de 100 lugares e salas de reunião compartilhadas.

Entre os diferenciais do prédio, está a parceria com o Hospital São Carlos, que amplia sua atuação estendendo diversos serviços de saúde às dependências do Uno. Além disso, o prédio dispõe de um mall administrado pela C. Rolim Engenharia, que conta, entre outros serviços, com uma agência do Banco Bradesco.