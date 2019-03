Boas vibrações

Como antídoto para as atribulações da vida moderna, o Feng Shui pode ser utilizado nos mais diversos ambientes. Conjunto de técnicas ensinado pela sabedoria oriental, ele busca entender e modificar as vibrações presentes nos locais, resultando em maior bem-estar, conforto e praticidade. Com sua correta utilização, pode estimular conquistas, interesses e incentivar a espiritualidade.



Energia vital

Estima-se que há cerca de 4 mil anos os ensinamentos do Feng Shui já são praticados no Oriente. De algum tempo para cá, esses conhecimentos chegaram ao Ocidente e têm trazido resultados positivos. O Feng Shui trabalha com uma combinação de forças associada com a energia vital que percorre a casa. Segundo os chineses, a energia está em eterna movimentação, circula de forma invisível como o vento e desliza suavemente como a água. Não é à toa que a tradução literal de Feng Shui é “vento-água”.

Além de qualquer teoria, o Feng Shui revela que, por meio de ações práticas, é possível modificar a energia do ambiente e trazer mais conforto para os que nele habitam. Basta conhecer um pouco sobre cores, iluminação, disposição de mobiliário, circulação funcional e ter senso estético. E isso vale não apenas para residências: o mesmo pode ser aplicado em ambientes de trabalho, consultórios etc.

Conheça algumas dicas práticas e simples do Feng Shui para tornar seu ambiente mais prazeroso e melhorar sua qualidade de vida.



Limpeza

Desfazer-se de coisas inúteis, que só estão ocupando espaço, é o primeiro passo do Feng Shui. Tudo isso pode ser doado a quem precisa ou simplesmente jogado no lixo. Objetos que estiverem quebrados ou tiverem se tornado inúteis, como revistas, livros e periódicos velhos, devem ser jogados fora. O princípio básico é o seguinte: aquilo que não tem utilidade, não está funcionando bem e mesmo assim permanece no ambiente, acaba roubando energia dos moradores. Por isso, também é importante ter a manutenção do imóvel em dia: pisos e paredes precisam estar sempre limpos, goteiras devem ser consertadas, lâmpadas queimadas devem ser trocadas, janelas precisam estar sempre limpas e sem vidros quebrados ou rachados.



Fachada

A frente da casa deve estar sempre limpa, com pintura impecável e jardim bem cuidado. Isso se explica porque a fachada é literalmente o cartão de visitas da residência, pois traz as primeiras impressões energéticas – positivas ou negativas –, além de ser a divisão entre o mundo interno e o externo. Descuidar dessa parte é tornar mais frágil a segurança do ambiente. O Feng Shui também ensina a deixar a numeração da casa bem visível, assim as oportunidades para os moradores e frequentadores poderão flui melhor. Tudo o que estiver obstruindo a visualização da frente da casa deve ser retirado.



Sala

A sala é um dos principais locais da casa. Ela deve ser agradável e favorecer a circulação das pessoas e da energia. Por isso, retire móveis excedentes. As mesas redondas, ovais ou octogonais são as que atraem mais energia positiva. Prefira móveis de bordas arredondadas e evite enfeites em excesso. Cadeiras e sofás precisam ser confortáveis e estar organizados para que todas as pessoas possam se olhar, aumentando a interação.



Plantas e flores

É sempre bom ter plantas e flores dentro de casa, principalmente as amarelas ou vermelhas. Elas são seres vivos, portanto, geram energia positiva, sem contar que deixam o ambiente mais bonito e alegre, absorvendo possíveis energias negativas. Em harmonia com as plantas, deixe a luz do sol entrar pelas janelas e portas, assim como a da lua.



Cores

O uso de cores deve ser diversificado dentro de casa. Quando tudo é da mesma cor, o ambiente torna-se frio e monótono. No quarto, prefira as cores claras, ois é o local onde se dorme. O ideal é equilibrar os tons claros com os mais escuros, o que também simboliza o movimento de equilíbrio do lado feminino com o masculino. Escolha tonalidades leves nas paredes e use tons vibrantes nos objetos de decoração, como quadros, almofadas, móveis e louças.



DICAS

Outros fundamentos do Feng Shui para sua casa e/ou escritório:

. O lixo deve ser eliminado com frequência, pois atrai negatividade. Mantenha as lixeiras sempre tampadas, assim como as portas do banheiro e a tampa do vaso

sanitário;

. Procure não ter pontos escuros no ambiente: instale uma luminária;

. Evite aparelhos eletrônicos no quarto: eles emitem ondas eletromagnéticas que acabam interferindo negativamente no repouso e dificultam o trânsito da energia;

. Na cozinha, o fogão deve estar sempre limpo, com todas as bocas funcionando bem e sem lixeira por perto;

. A mesa de trabalho ou estudo deve ser a mais limpa possível, o que ajuda a organizar os pensamentos.