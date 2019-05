Beleza e proteção

Qual é o melhor tipo de revestimento cerâmico de parede? Para responder a essa pergunta, é preciso considerar alguns elementos importantes, como o tipo de cômodo, o estilo decorativo que será adotado, a iluminação e o tamanho do ambiente. Todos esses fatores influenciam muito no resultado final. Quanto mais você conhecer os tipos, as cores, os modelos e os materiais de revestimentos cerâmicos, mais assertiva será a sua escolha.

Um dos fatores determinantes para o tipo de revestimento que será instalado é o orçamento da obra. É importante procurar um material que se encaixe dentro de seu bolso, levando em consideração a necessidade de que o acabamento e os demais materiais da obra dialoguem entre si. Além disso, existem diversos tipos de revestimento cerâmico no mercado, que podem pesar mais ou menos nas suas contas.

Outro ponto fundamental para comprar o revestimento certo é saber se a parede a receber o material fica na parte interna ou externa, já que os materiais geralmente são distintos para cada tipo de ambiente. Veja algumas orientações importantes:

Banheiros

Nesse ambiente, o porcelanato escolhido deve ter segurança e resistência à umidade – principalmente no box, na parede atrás da pia e nos lavabos.



Cozinha

Ambiente de destaque em qualquer projeto decorativo, a cozinha deve ser um espaço atraente e aconchegante, pois permite o preparo e o consumo de refeições e a interação social. Para revestir as paredes da cozinha, é interessante optar por materiais que sejam bonitos e apresentem segurança no uso diário, ou seja, que não irão manchar, acumular sujeira e gordura. A combinação de piso de cerâmica e de pastilhas é uma boa opção para as cozinhas mais modernas, permitindo a criação de espaços confortáveis e elegantes.

Áreas externas

Para revestir paredes externas, é preciso considerar o acabamento e o clima, fatores que influenciam na durabilidade do material escolhido. Por estarem expostas à chuva, aos ventos, à sujeira e à poeira, as paredes externas podem receber materiais como o granito, o mármore ou os chapiscos, que são opções interessantes.

Sala

Os materiais de revestimento para a sala costumam ser os primeiros a serem escolhidos, já que o ambiente é um dos mais importantes de uma residência. Para esse local, é comum que sejam utilizados pisos de porcelanato ou de cerâmica, opções elegantes, bonitas e práticas. Elas oferecem facilidade de uso e de limpeza. Mas atenção: é importante saber escolher o revestimento de parede para a sala de acordo com o estilo decorativo do ambiente, ou seja, focando em

cores e texturas que combinem com os móveis e os acabamentos.

Quartos

Para esses locais, o revestimento de parede deve oferecer sensação de conforto e bem-estar, sem deixar de valorizar o estilo das pessoas que utilizam o ambiente. Uma dica é aplicar porcelanato na parede da cabeceira da cama: isso vai ajudar a transformar a decoração do cômodo. Também podem ser usadas faixas de porcelanato na parede, inclusive com cores que combinem com a decoração.

Mais dicas:

. Cuidado ao escolher os modelos por catálogos ou sites, pois as cores e as texturas nem sempre aparecem iguais;

. Antes de definir no orçamento as peças escolhidas, verifique se a loja ou o fabricante tem a quantidade necessária para a metragem da obra. A quantidade deve ser calculada com reserva de 10% a 15%, em caso de perda por corte errado ou para futura manutenção;

. Encomende o material com antecedência e programe a entrega dos materiais de acordo com o cronograma da obra;

. Confira os produtos no ato da entrega, a fim de evitar peças com defeito ou de tom diferente;

. O consumidor tem até 90 dias para pedir a troca de produtos danificados;

. Somente comece a obra quando o material básico estiver comprado, recebido e checado;

. Cuidado com a preparação da base na qual o revestimento será assentado: ela deve obedecer aos padrões exigidos pelo fabricante.