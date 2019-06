Auxílio importante

Sites e aplicativos são ferramentas interessantes para a venda e o aluguel de imóveis. Mas a tecnologia ainda não substituiu o auxílio que um bom corretor de imóveis pode oferecer a quem precisa encontrar uma moradia que atenda suas necessidades.

Trabalho personalizado

As ferramentas tecnológicas não podem substituir o trabalho do corretor, uma vez que existem opções de imóveis que não estão disponíveis nos sites, mas o corretor tem a informação. “Um site sempre vai atender o cliente de forma objetiva, e o bom corretor consegue entender as necessidades do cliente, o que faz total diferença”, afirma o corretor Israel Guimarães, Gerente Comercial da Imobiliária Guimarães Imóveis. “Quando o corretor conhece a real necessidade do cliente, ele consegue atendê-lo de forma diferente, levando-o ao que realmente precisa, por um valor real”, completa.

Entender a verdadeira necessidade do cliente é a primeira tarefa do corretor de imóveis. Antes de sair a campo para encontrar o imóvel perfeito, ele precisa saber não apenas as preferências do comprador ou locador, como do que ele precisa e o que cabe no orçamento. “O corretor consegue, de forma mais fácil, apresentar o mercado real e não o mercado de especulação”, observa Israel Guimarães.

Outro aspecto que torna o trabalho do profissional em destaque é a sua orientação quanto às burocracias relacionadas à compra e venda de imóvel. “Um corretor tem um conhecimento jurídico focado na documentação imobiliária. Se ele não tem, com certeza a imobiliária da qual faz parte possui essa assessoria”, assegura Israel Guimarães.

Para o gestor, tratar um negócio imobiliário com um profissional capacitado e credenciado representa uma segurança a mais para o comprador. “Dificilmente um cliente é enganado quando está acompanhado por um corretor. Infelizmente, profissionais ruins existem em todo mercado, e quando erram, o problema vem à tona. Mas, normalmente, os processos de venda de imóveis que acontecem acompanhado de corretores de imóveis não têm erro”, reforça.

Registro

Não é para qualquer profissional que se confia informações pessoais e financeiras durante o processo de busca de imóvel. Antes de acertar com um corretor, é preciso assegurar-se que o profissional é registrado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci). O registro garante aos clientes que o profissional é habilitado e possui os conhecimentos necessários para exercer a atividade. O credenciamento junto ao Conselho também é uma exigência para as imobiliárias. Israel Guimarães observa que a prática de exigir o registro é pouco usual entre os clientes, mas é recomendável para se certificar de estar sendo atendido por um profissional ou empresa amparados pela lei para atuar no mercado. “Se sou um profissional que não tem respeito com o meu Conselho, que é quem me protege, que respeito vou ter com meu cliente? Se um cliente procura um profissional que não tem credenciamento nem com o respectivo Conselho profissional, será que ele vai ter o respeito com aquele cliente? O consumidor tem que confiar no corretor, mas como confiar numa pessoa que nem é credenciada? É como se submeter a uma cirurgia com um médico não cadastrado no Conselho Regional de Medicina”, compara.

De acordo com o Conselho Regional de Corretores de Imoveis (Creci-CE), exercer a profissão ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que pela lei 6530/78 está subordinado o seu exercício, caracteriza contravenção penal prevista no artigo 47 da lei 3688/41.

Bom atendimento

Não basta ser credenciado, é preciso oferecer um bom atendimento. E como escolher um bom corretor de imóveis? “O bom corretor sempre atende bem, sempre está disposto. Se você está procurando imóveis no bairro Aldeota, por exemplo, busque aquele que tem mais opções. Procure o que lhe atendeu melhor, que teve cuidado com cada resposta. Se você procurar um corretor que lhe escuta e tenta lhe entender, com certeza vai receber um bom atendimento”, indica Israel Guimarães.