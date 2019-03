Arte em casa

Terapia, hobby ou até mesmo empreendimento. O artesanato pode ser encarado de diversas formas e traz inúmeros benefícios para quem resolve adotá-lo na sua prática. Mesmo dedicando poucos minutos ou horas todos os dias, esta atividade desenvolve a criatividade, estimula o senso estético, amplia o círculo social e até pode trazer lucros interessantes, caso o praticante deseje. O melhor de tudo isso é ter um espaço só seu para criar as peças mais diversificadas. Que tal ter um ateliê de artesanato em casa?



Espaço criativo

Ter um espaço próprio para as suas criações não é tão complicado. Até em pequenos ambientes dentro de casa é possível instalar seu ateliê e começar a dar asas à criatividade. E se você tiver um local mais amplo, como um quarto ou sala que não são tão utilizados, as possibilidades se ampliam. O ideal é concentrar tudo no menor espaço possível, de forma inteligente e organizada.

O passo inicial é escolher o espaço. Analise bem e veja se todos os móveis cabem nele e se sobrará espaço para a locomoção das pessoas. Outra dica válida é verificar o que já tem em casa para utilizar. Por exemplo, uma mesa, uma cômoda ou um armário que estão há muito tempo parados podem ser úteis para o ateliê.

A seguir, é preciso fazer uma lista com os materiais que você vai precisar. Aproveite a internet e pesquise os melhores preços, as melhores mercadorias, as lojas mais estruturadas. Avalie também a qualidade dos materiais, porque nem sempre o produto mais caro é o melhor.

Organize o material de trabalho dentro do espaço de maneira que os instrumentos estejam em um lugar fácil de acessar. Guarde os materiais pequenos em gavetas para não perdê-los. As prateleiras são valiosas aliadas para essa organização, porque não são tão caras e apresentam facilidade para sua instalação, além de manterem tudo ao alcance das mãos, o que vai economizar tempo do trabalho.

Aproveite as prateleiras para colocar caixas de sapato com os itens que você precisa setorizar. Uma boa prática é etiquetar as caixas e indicar o seu conteúdo, o que vai ajudar na hora de achar o que procura.



Equipamentos

Existem alguns itens essenciais para um ateliê funcionar bem, como a máquina de costura. Como é um equipamento bem específico, é importante pesquisar os itens mais bem avaliados e verificar se o produto atende às suas necessidades – para evitar investir dinheiro em uma máquina muito sofisticada, que tenha tantas funções que você não vai usar.

Há ferramentas e instrumentos de trabalho que também não podem faltar, como linhas, agulhas, alfinetes, colas, tecidos, tesouras, fita métrica e botões. Claro que tudo varia de acordo com o ramo do artesanato que você decidiu investir.

Independentemente do material, dê prioridade para as cores e estampas neutras. Por combinarem com toda sorte de cores, elas não costumam ficar guardadas por muito tempo. Com o andamento do trabalho, você vai percebendo que cores têm mais saída e as combinações mais atrativas.

Reaproveite caixas de papelão que iriam para o lixo para fazer organizadores de vários tamanhos. As caixas podem ser encapadas com tecido, papel ou adesivo. Divisórias, no interior delas, podem ajudar a separar peças miúdas, como botões e miçangas.

Lembre sempre de manter o ambiente bem limpo, leve, perfumado e com boa ventilação para auxiliar na criatividade de um bom artesão. Utilize essas indicações e solte sua imaginação, em um lugar bonito e organizado para trabalhar.



DICAS

. Se você decidir investir no artesanato como negócio, é preciso se capacitar e buscar na internet ferramentas que ajudem a divulgar seu produto. Pense também no seu público-alvo e no que eles estão procurando;

. Uma dica prática para organizar os objetos e economizar espaço é aproveitar o lado de dentro das portas dos armários: fixe organizadores e prateleiras de banheiro na parte interior do móvel e você terá à mão os itens que não quer deixar tão a mostra;

. Seu conforto ao trabalhar vem em primeiro lugar: escolha cadeiras ou poltronas em que se sente confortável. Fique atento para a altura das mesas de costura e de trabalho para que você não tenha que passar o dia em posições que podem até ocasionar lesões;

. Se seu ateliê está num local de circulação de crianças, tome muito cuidado com as ferramentas de trabalho: nunca deixe tesouras, agulhas, alfinetes ou colas ao alcance dos pequenos.