Ambientes iluminados

O projeto luminotécnico não só é funcional, como valoriza a decoração. “É considerado por muitos profissionais como a maquiagem da decoração e arquitetura”, observa Mayara Lima de Carvalho, arquiteta e urbanista, especialista em Iluminação e Design de Interiores.

Espaços valorizados

O projeto luminotécnico é fundamental para valorização dos espaços, não só do ponto de vista estético como funcional. “Numa residência, por exemplo, é essencial que a cozinha tenha uma quantidade de luz suficiente nas áreas de trabalho, sobretudo na pia e no fogão. Já na sala e no quarto, a iluminação torna-se relevante para gerar uma atmosfera aconchegante”, pontua a arquiteta Mayara Lima de Carvalho.

Já em ambientes comerciais, destaca a profissional, a iluminação adequada pode deixar a vitrine mais atrativa e aumentar as vendas do estabelecimento. “Em espaços corporativos, uma boa iluminação pode gerar um aumento da produtividade dos seus colaboradores. Em clínicas e hospitais, pode ajudar na reabilitação dos pacientes. Os centros cirúrgicos precisam ser bem iluminados para que os médicos executem bem sua função. E existem locais que necessitam de iluminação especial, como boates, igrejas, teatros, entre outros”, elenca.

Para começar, explica Mayara Lima de Carvalho, é preciso saber como será a distribuição dos móveis dentro do espaço. “Como se pode colocar um lustre acima da mesa de jantar, se não se sabe onde está esse móvel? Outro ponto essencial é que os projetos de interiores e luminotécnico tenham a mesma linguagem. Se o cliente quer algo mais rústico, as luminárias e móveis precisam acompanhar esse estilo, para não sobrecarregar o ambiente”, observa.

Planejamento

“Valorizar a iluminação nas mesas de cabeceiras com pendentes, dicróicas ou arandelas é sempre uma boa opção”, sugere Mayara Lima de Carvalho.

Os desejos e as necessidades dos clientes são considerados para nortear o projeto luminotécnico e escolher os itens de iluminação. No caso de lâmpadas, são levados em consideração fatores como fluxo luminoso, índice de reprodução da cor, temperatura de cor, potência, efeito luminoso, entre outros. Na escolha das luminárias, as características estéticas e funcionais também são importantes para o projeto. O planejamento começa com o reconhecimento dos desejos e das necessidades do cliente, além do levantamento da obra. “É importante que se faça uma visita no local do projeto, uma vez que as características construtivas podem interferir nas proposições projetuais”, acrescenta Mayara Lima de Carvalho.

A fase seguinte é o estudo preliminar com os dados colhidos na primeira etapa. “Depois de aprovado o estudo preliminar, o anteprojeto consta das informações técnicas para os orçamentos. Dados como os tipos e as características de lâmpadas e luminárias precisam estar descriminados nessa fase”, diz a arquiteta. A etapa seguinte é o projeto executivo. “Depois da compra dos produtos, é necessário a adequação do projeto (caso haja alteração depois do orçamento), bem como é imprescindível que na planta estejam locados os pontos e informados os circuitos das lâmpadas. Depois da entrega do projeto, é fundamental que o profissional faça visitas à obra para analisar se a execução está de acordo com o planejado. O acompanhamento profissional evita possíveis equívocos e prejuízos. Como observa a arquiteta, muitas pessoas acham que lâmpadas com maior potência iluminam mais e acabam comprando. “Na verdade, lâmpadas de maior potência gastam mais energia elétrica, mas nem sempre essa energia é convertida em luz”, afirma.

“Nos quartos, a temperatura de cor quente (amarelada) também cria uma percepção de bem-estar”, diz a arquiteta.

Outro erro é colocar lâmpada e não considerar prateleiras ou ar-condicionado, itens que que podem atrapalhar o efeito luminoso pretendido. Colocar pendentes que ficam muito baixos ou muito altos em relação ao móvel de referência também é um erro que pode ser cometido por não profissionais. E ainda: esquecer de trocar as lâmpadas, principalmente quando estas acendem juntas no mesmo circuito, atrapalhando a composição luminosa. “A escolha dos profissionais que irão executar o projeto é importante para um bom resultado final, assim como a qualidade dos materiais elétricos e da reputação da loja fornecedora”, pontua.

Tipos de iluminação

“Normalmente, consideramos como os principais efeitos luminosos: iluminação geral, iluminação direcionada e iluminação indireta. A primeira é aquela luz que normalmente encontra-se no centro do ambiente e é distribuída de forma uniforme pelo espaço. Já a segunda, é aquela iluminação focada em um determinado objeto e área de trabalho. Enquanto a última, é aquela luz que se encontra de forma difusa no ambiente, normalmente embutida em móveis ou em sancas invertidas", explica Mayara Lima de Carvalho.