Ambientes iluminados

Conforto visual, sensação de aconchego, amplitude de espaço e estilo. Tudo isso pode ser o resultado de um bom projeto de iluminação. Cada cômodo da casa pede determinado efeito de luz. Mas na hora de investir na instalação é comum surgirem dúvidas, como "o que devo utilizar: lustres, luminárias ou pendentes?". Saiba as diferenças.

Brilho e requinte

Uma das peças mais deslumbrantes em um ambiente de estar decorado é o lustre. Sinônimo de sofisticação e requinte, esta peça é composta por ramificações (braços) com diversas lâmpadas. Presos ao teto, os lustres são ótimos para decoração de salas, salas de estar e ambientes amplos onde possam ficar em destaque.

Em espaços como a sala de jantar, os lustres conferem estilo. Mas a seleção da peça depende do ambiente e do tipo de mesa. Se o ambiente tiver mesas de vidro, por exemplo, o ideal é que o lustre tenha foco de luz para cima, pois dessa forma não ocorre ofuscamento da vista.

Vale observar a altura do lustre, que deve ser de 0,70 m a 1 metro acima da mesa, ou de modo que as pessoas que estão sentadas não sintam que há uma barreira visual acima delas.

Luminárias

Essas peças são versáteis em estilo e design. Existem vários tipos de luminárias e, por isso, vale a pena conhecê-las para escolher qual vai integrar o projeto de iluminação da casa.

Existem as luminárias articuladas, que podem ser aquelas de mesa (abajur), ou de chão (pedestal).

Se o objetivo for iluminar ambientes pequenos, como cabeceiras e bancadas de trabalho, as luminárias de mesa atendem esse objetivo. Se forem usadas para decoração ou leitura, as de chão são as mais adequadas para esse fim.

As luminárias do tipo arandelas caem bem tanto em ambientes externos como internos. Instaladas na parede dão um charme em espaços como jardins, varandas e áreas gourmet. Já as luminárias de sobrepor ficam totalmente expostas em paredes e tetos, iluminando todo o ambiente. E as embutidas ficam mais escondidas, cumprindo uma proposta mais de decoração do que de iluminação.

Pendentes

Eles ficam suspensos geralmente por fios longos e com a fonte de luz instalada na ponta inferior. Como os fios ficam muito aparentes, é preciso ter cuidado na escolha da peça e verificar o estado do acabamento, pois ficarão em destaque.

Os pendentes podem ser instalados em locais como mesas de refeição, bancadas, mezanino e laterais da cama. Podem ser de vários formatos e tamanhos, em estilos variados – rústicos, neutros, modernos, sofisticados, coloridos etc.

Seja qual for sua escolha, o efeito na decoração só é completo se o feixe de luz for o correto para o ambiente. Locais de descanso, como dormitórios e áreas mais íntimas, pedem lâmpadas amarelas, pois criam uma atmosfera mais relaxante. Por outro lado, se o ambiente tiver uma movimentação mais intensa, como cozinhas e locais de trabalho, o ideal são as lâmpadas brancas. Em caso de dúvida, consulte um profissional especialista.