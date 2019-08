Ambientação para pets

Um ambiente ideal para receber um animal de estimação é aquele onde ele consiga viver de forma tranquila e em harmonia com o espaço onde estará inserido, descreve o arquiteto Aloísio Evangelista (@aloisioevangelista.arq). “Para isso, é importante que o pet realize suas atividades diárias, como dormir, se alimentar, brincar, e também suas necessidades fisiológicas em espaços específicos e diferenciados. Mas o mais importante: o ambiente ideal sempre será aquele aonde o pet se sinta acolhido e amado”, defende o profissional.

Casa ideal

A arquiteta Camila Vale (@milavale) diz que é fácil saber o espaço adequado aos pets. “Eles precisam de tudo o que nós precisamos: limpeza e conforto, a exemplo de pisos e revestimentos pouco porosos e de fácil manutenção”, pontua. Ela acrescenta que alguns animais têm medo dos pisos de madeira, e que certos tipos de pisos mais modernos têm juntas de encaixe tão próximas que dificilmente acumulam sujeira. “O cuidado, portanto, é em relação aos arranhões. Mas se você é do tipo ‘as marcas contam histórias’, está tudo bem”, sugere a profissional.

Dizer que o pet suja a casa não vale, argumenta a arquiteta. “Ele só sujará se não tiver a opção dos passeios regulares ou dos tapetinhos higiênicos. E os pelos que soltam, assim como os cabelos que deixamos pela casa, podem ser facilmente removidos com aspirador. A experiência é que os pets se adaptam ao estilo de vida dos humanos. Eles percebem quando o ambiente é cuidado e limpo e são os primeiros a valorizar isso”, sinaliza Camila Vale.

Decoração e mobiliário

Neste quesito, ela indica que tecidos com muita textura, tipo crochê, devem ser dispostos em locais onde os bichinhos não ficam muito tempo. “Tenho algumas almofadas de crochê que ficam em cadeiras de bambu, das quais, obviamente, não gostam. Eles gostam mesmo dos sofás. Nesses, uso tecidos mais resistentes, como algodão, e almofadas mais lisas. E vale a limpeza semestral feita por empresa especializada”, ensina Camila.

Para a arquiteta, quem ama de verdade pensará na convivência, por isso adorará curtir um sofá e uma cama com o seu melhor amigo. Camas mais baixas evitam os superpulos que, com o tempo, podem causar problemas na coluna dos amiguinhos, alerta a profissional.

“Enquanto filhotes, certamente, morderão os pés do aparador superdesign, mas, acredite, você hesitará restaurá-lo, pois a lembrança deles gordinhos e desajeitados será tudo o que você não irá esquecer”, opina Camila.

Divulgação

Ela ressalta que não existem materiais que não desbotem, não arranhem e não sujem. De qualquer forma, os pets têm menos poder de destruição do que muita gente, opina a profissional.

Cantinho do pet

Aloísio Evangelista sustenta que é muito importante para a saúde dos animais − especialmente cães e gatos, que vivem soltos e são extremamente inteligentes e fáceis de aprender comandos − escolher um local específico para a alimentação deles e outro ponto, especialmente em um local oposto, para as necessidades fisiológicas. “Isso faz com que esses pets se tornem obedientes, mais asseados e, assim, tenham mais saúde”, detalha o arquiteto.

Banho especial

Camila Vale orienta que espaços como a área de serviço podem ter um tipo de tanque que permita banhos em casa, além de uma bancada para secagem disposta na altura ideal para quem realizará esse serviço. Quando não é utilizada para secagem, depois de limpa e aspirada, a bancada pode servir para organizar as roupas da lavanderia, sugere a arquiteta.

Saindo de casa

Ela também destaca a importância de se manter uma rotina para deixar o ambiente seguro para o pet nas horas em que não estamos presentes: janelas abertas na medida que não os deixem passar, carregadores desconectados das tomadas, uma luz acesa, água limpinha e fresca, ração na tigela limpinha e uma blusinha com o nosso cheiro. “Mas, lembre-se, o que não pode faltar mesmo em qualquer casa é muito amor e respeito”, frisa Camila Vale.

+ DICAS

Se você tem interesse em fazer algo especial no cantinho do seu pet, seguem algumas dicas:

1. Para a parede, procure usar tintas superlaváveis ou papéis de parede que permitam a limpeza;

2. O ideal é que o piso seja de algum material de fácil limpeza;

3. Outra dica para piso é que seja com acabamento natural ou antiderrapante, para evitar que os pequenos escorreguem tanto;

4. Em apartamentos, nunca esqueça de usar telas de proteção;

5. A mesma dica vale para quem mora em casa que tenha piscina: instale uma tela de proteção;

6. Existem produtos para limpeza de piso, que, além da função desinfetante, têm a atuação antibacteriana, antifúngica e o principal: tiram completamente o mal cheiro de urina e de fezes do ambiente. Eles são vendidos em petshops;

7. Outra dica muito bacana: existe uma espécie de “repelente” em spray. Ao usá-lo, o cachorro ou o gato não urina mais naquele local.

Fonte: Aloísio Evangelista, arquiteto