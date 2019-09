Aconchego e segurança

Cantinho cheio de amor A arquitetura e a decoração podem ser grandes aliadas na hora de se pensar e elaborar o quarto do bebê e o cantinho da amamentação. Ao projetar esse cômodo, um dos itens imprescindíveis é a poltrona própria para o momento de dar de mamar, que se apresenta como uma ambientação perfeita para essa conexão materna. O móvel deve priorizar o bem-estar e a privacidade, e ficar em um cantinho calmo e silencioso. Além disso, seu posicionamento facilita o dia a dia da criança que, depois de alimentada, segue com seu soninho.

Para ajudar nessa escolha tão importante, trazemos alguns modelos e dicas reunidas pelo trio de arquitetas do Estúdio Uvva – Barbara Marins, Gabriela Hipólito e Juliana Flauzino –e pelas arquitetas Cristiane Schiavoni e Elaine Faustino. O lembrete é que a segurança e o conforto são igualmente fundamentais na hora de montar esse cenário tão cotidiano na maternidade.



Poltrona de amamentação em um quarto grande

A poltrona de amamentação se tornou a grande aliada para as mamães nessa fase. A decoração do quarto do bebê deve estar preparada para receber esse móvel tão importante. Em ambientes mais amplos, o modelo pode ser maior.

Projeto Estúdio Uvva Manu Oristanio

Neste projeto do Estúdio Uvva, as profissionais escolheram uma poltrona espaçosa e que envolve esse momento materno. O jeans conversa com o rosa degradê aplicado na parede com boiserie. Em um cantinho especial, próximo ao berço, a mamãe tem um lugar aconchegante para apoiar costas e braços. A capa removível simplifica o processo de limpeza. “Bem-estar, ergonomia e conforto regem nossas escolhas”, afirma Juliana Flauzino.



Poltrona de amamentação em um quarto pequeno

O tamanho do ambiente influencia diretamente na escolha da poltrona de amamentação. As profissionais do Estúdio Uvva acreditam que há sempre como inseri-la no projeto, aproveitando, por exemplo, o vão entre o berço e a parede. Em tom neutro, a peça deste projeto atua como apoio para cabeça, costas e braços da mãe. A poltrona será utilizada com intensa frequência, por isso é essencial considerar alguns elementos de atenção, como a largura ideal para cada tipo de corpo e de um encosto funcional que termine na altura da cabeça e forneça apoio aos braços. Além disso, a presença de almofadas soltas e macias facilita o dia a dia.

Projeto Estúdio Uvva Manu Oristanio



Poltrona de amamentação com pufe

Em mais um projeto da arquiteta Cristiane Schiavoni, o modelo possui como diferencial o pufe para apoio dos pés, auxiliando no descanso materno. Como recomendação, o item pode ser exatamente da altura do assento ou levemente mais baixo. “O essencial é elevar as pernas”, ressalta Cristiane.

Projeto Cris Schiavoni Carlos Piratininga

Outra questão valiosa reforçada pela profissional diz respeito à altura da poltrona e da mamãe. “No nosso trabalho, precisamos considerar essa relação de proporções para não causar dores entre o levantar e o sentar. De forma alguma podemos quebrar essa áurea de relaxamento. Sempre gosto que a gestante e a futura mamãe provem a poltrona antes da decisão final de compra”, frisa.



Um toque de modernidade

É possível inovar na hora de eleger o modelo da poltrona. A arquiteta Cristiane Schiavoni trouxe uma cadeira Egg para acrescentar notoriedade ao quarto. O objeto também acomoda corretamente a lombar e possibilita o apoio da cabeça no momento da amamentação. O desenho moderno foge do tradicional, deixando o ambiente convidativo e charmoso.

Projeto Cris Schiavoni Carlos Piratininga

Aplicado no mobiliário e em detalhes como o papel de parede, o tom azul claro oferece delicadeza e serenidade.



Cantinho de amamentação

No quartinho assinado pela arquiteta Elaine Faustino, a poltrona com balanço foi posicionada ao lado da janela, que por sua vez tem a privacidade e a proteção da persiana para controle da iluminação externa. Ainda ao lado do berço, a mãe pode sentar-se comodamente e elevar os pés no pufe.

Projeto Elaine Faustino Mariana Lima

Na proposta de decoração, o toque especial ficou por conta da gallery wall, formada por quadros de diferentes tamanhos e cores. As delicadas Candy Colours, presentes nos objetos, enchem o cômodo de luz e alegria, além de trazer tons que acalmam os pequenos.