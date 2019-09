Acerte na cor da decoração

As cores na decoração, se bem harmonizadas, provocam boas emoções. Uma casa sem cor é uma casa sem personalidade, quase sem vida. No entanto, para não cometer equívocos na hora de escolher a cor de cada local, é preciso conhecer o significado e os efeitos provocados pelas tonalidades, pois elas influenciam o estado de espírito dos moradores e pessoas que frequentam os ambientes.

Sentimentos e estímulos

Harmonizar o corpo utilizando as sete cores do espectro solar – vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, índigo e lilás –, além do rosa, é a finalidade da cromoterapia, que tem comprovadas aplicações terapêuticas e também pode ser utilizada na decoração dos ambientes. O princípio desta ciência é que cada cor provoca um tipo de reação no ser humano, pois estão relacionadas diretamente aos pontos energéticos do organismo (também chamado de chakras). Por isso, as diferentes tonalidades podem ser aplicadas nos cômodos da casa ou do escritório, dependendo da sua utilização.

Por ser a cor da paixão e das emoções intensas, o vermelho deve ser usado com equilíbrio. Já que é uma cor estimulante, age poderosamente sobre o estado dos ânimos. O ideal é usá-la de preferência aplicando-a em uma parede e quebrando o tom com cores mais suaves.

O laranja é outra cor contagiante e, por isso, deve ser usada com moderação para não carregar muito o ambiente. Trata-se de uma cor que transmite otimismo e confiança. Aplicada em escritórios, passa a sensação de energia, criatividade, motivação e prosperidade. Em um quarto, o laranja pode ser uma inspiração para despertar e sair da cama. Em paredes da sala, aplique-a em somente um lado, pois assim transmitirá alegria, sem promover euforia.

Se você quer uma cor que estimula a ação, o encorajamento e a realização, a melhor opção é o amarelo. Esta cor quente dá mais luminosidade ao ambiente e está associada à alegria. Em um quarto, a cor levanta o astral e pode ajudar os mais dorminhocos a encarar o dia com mais energia. Em escritórios, representa inteligência e estimula a criatividade.

Calma

Ao contrário das áreas de convívio, ambientes como corredores, quartos e entradas, pedem cores mais refrescantes e relaxantes, como azuis, verdes e tons de roxo. O verde é considerado a cor da fertilidade, da natureza e do crescimento. O efeito dessa cor no ambiente é calmante e tranquilizador. Em dias cansativos, descansar em um ambiente com doses equilibradas de verde ajuda a aliviar as tensões.

Outra cor que transmite tranquilidade é o azul. Na decoração, dá a sensação de um lugar refrescante e ajuda a relaxar os músculos, acalmando a mente, diminuindo a ansiedade e estimulando o sono. Por isso, o azul também pode ser aplicado em salas de estar, mas é mais indicado para quartos e banheiros. Cuidado: se essa cor for usada em excesso, torna o ambiente frio e vazio.

O roxo é a cor da realeza e da espiritualidade. Além disso, exprime proteção e luxo, podendo ser aplicado em salas de estar. O ideal é não abusar, pois pode gerar a sensação de melancolia. Deve estar equilibrado com outros tons.

Em caso de dúvida sobre como harmonizar os diferentes tons, procure um profissional.

Saiba mais

Pesquisas indicam que a cromoterapia nasceu no Antigo Egito, há cerca de 5 mil anos, mas o conhecimento das propriedades das cores também é utilizado há milênios por outras civilizações, como gregos, chineses e indianos. Esses povos utilizavam pedras preciosas e flores para curar os enfermos. Na atualidade, a cromoterapia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das terapias alternativas ou complementares desde 1976, posição ratificada em 1983. Hospitais de vários lugares do mundo utilizam a cromoterapia em bebês prematuros, com a aplicação da luz ultravioleta. Além disso, os benefícios da cromoterapia são comprovados no auxílio ao tratamento de diversas doenças, como anemia, ansiedade, asma, insônia, entre outras.