A primeira impressão

É verdade que a beleza e o conforto devem estar espalhados por todos os cômodos da casa ou apartamento. No entanto, o hall de entrada, como o próprio nome diz, tem o peso de ser o cartão de visitas da residência. Portanto, caprichar na decoração desse ambiente verdadeiramente causa a sensação de aconchego e de boas-vindas aos visitantes e mesmo os moradores. Afinal, encontrar um local acolhedor logo ao chegar em casa diminui a carga de estresse depois de um dia cheio no trabalho.

Geralmente, o hall de entrada fica próximo à sala de estar. Por isso, uma opção para ambientá-lo é usar a mesma pintura ou papel de parede já aplicado na sala. Caso o hall ainda não tenha nenhuma decoração, o papel de parede pode ser uma alternativa bastante em conta para dar um upgrade no ambiente.

Aparadores costumam ser úteis e versáteis, pois podem servir para colocar um abajur, um porta-retrato, vasos de flores, chaves da casa e do carro ou outros itens decorativos. Há quem prefira cabides parafusados na parede, pois ocupam menos espaço. Se o seu hábito é tirar os sapatos antes ou logo após entrar em casa, puffs, sapateiras ou banquetas no hall caem muito bem.

Anteparos

Mas se você mora numa casa sem hall de entrada, onde a porta principal já dá para a sala, os decoradores indicam que também existem alternativas. Para criar um espaço que imita ou traz a sensação de um hall, dando um pouco mais de privacidade a quem está na sala, aposte em um anteparo. Ele pode ir até o teto ou não, e ser fixo ao chão ou não. Especialistas recomendam um anteparo estreito, para não ocupar muito espaço, e, preferencialmente vazado.

Uma estrutura vazada de madeira escura com base fixa de alvenaria vai ficar um charme se complementada com vasos longos com plantas artificiais. Se preferir plantas naturais, é só escolher uma espécie de sombra. Geralmente as estruturas vazadas não demandam mão de obra especializada, barateando o custo do seu novo hall.

Aproveitando a ideia, o sistema vazado pode conter minicaixas que funcionem como cachepôs. Nesse caso, você pode acrescentar pequenos vasos com flores ou plantas e trocar quando quiser. Se preferir, substitua o verde por iluminação artificial, lembrando de planejar a parte da fiação e os interruptores ou velas.

Um painel geométrico mais aberto também vai funcionar muito bem para delimitar o hall de entrada e a sua sala. Se quiser, aproveite o painel para colocar livros, que ficam um charme em qualquer decoração.

Dicas:

. Em apartamentos mais compactos, o hall também tende a ser diminuído. Para dar ideia de que esse espaço é maior, espelhos são uma grande dica. Optar por arandelas ou um belo lustre pode ser um grande trunfo para decorar áreas pequenas. Outra aliada é a prateleira alta, que não ocupa espaço e ainda pode servir de apoio para enfeites e objetos decorativos em geral.

. Como o hall é um local de passagem, deve estar livre de obstáculos e permitir que as pessoas entrem e circulem com conforto, sem esbarrar em nada. Prefira cores neutras, pois são atemporais, e agradam a todos os gostos. No entanto, os tons terrosos podem proporcionar uma sensação de conforto.

. Especialistas aconselham que a iluminação do hall de entrada deve ser convidativa, pois o local tem o objetivo de despertar o desejo na pessoa de entrar e se sentir bem. Assim, o ideal é a utilização de lâmpadas com luz amarelada e suave, que podem transmitir uma sensação de conforto.