Tendências em vestidos de noiva para 2020

O vestido de noiva sempre é algo bastante pessoal. Conheça o que está em alta e se inspire. Quem sabe não coincide de o estilo que você gosta estar na moda? Para as mais indecisas, checar o que está sendo anunciado para a temporada também pode ajudar na escolha do look do grande dia.

Minimalismo

A primeira grande tendência apontada pela estilista Renata Castro, da Mariage Festas (@ mariagefestas), é o minimalismo. “Seguindo essa linha de eventos menores – como no Espaço Hibisco, no Mango e no Coco Bambu (todos em Fortaleza) –, e a moda acompanha isso, o minimalismo se torna uma tendência muito forte. Aquela coisa mais clean, vestidos mais leves e com tecidos mais leves. Estamos trabalhando modelagens estruturadas, que proporcionem um conforto maior em espaços menores, muito em cima dessa tendência minimalista do momento. Nada muito exagerado”, afirma a profissional.

Um véu ou um acessório de cabelo podem dar o toque final ao look minimalista. Foto: Marcelo Barreira/Divulgação

Segundo Fátima Lima, estilista do ateliê Fátima Lima Alta Costura (@fatimalimaaltacostura), essa tendência começou em 2019 e permanecerá. “Nunca foi tão menos quanto agora! O vestido modelagem perfeita. O que vai dar o glamour e deixar a noiva chique, mesmo sem pedra e sem bordado, são a modelagem e o tecido. O detalhe está na modelagem. O clássico, justo está muito forte!”, garante a estilista.

Renda e pedrarias

Por outro lado, renda e romantismos vão continuar, aposta Renata Castro. “Em cerimônias em igrejas, a noiva continua procurando muito a mantilha, que é aquele véu bem elaborado, trabalhado na borda com a renda, acompanhando vestidos mais sensíveis e mais românticos”, comenta a estilista.

Fátima Lima diz que a tendência é usar renda com texturas diferenciadas, a exemplo de rendas em arabescos, geométricas, com flores em 3D, em relevos e texturas que fogem dos formatos mais tradicionais.

“Está tendo também uma nova tendência de bordados com pedrarias em cima do próprio tule”, descreve Renata Castro. Ela cita pedrarias, pérolas, micropérolas e cristais muito trabalhados em formas irregulares e com linhas assimétricas, bem puxado para o modernismo. Arabescos são exemplos, mais uma vez.

Transparência e decote

Fátima Lima ressalta que o decote profundo – na frente, até o umbigo – e a transparência também continuam muito fortes. Esses itens começaram a fazer sucesso em 2018 e seguem em alta. Ela indica que o decote profundo é ideal para noivas com seios pequenos. A transparência fica bem tanto na parte da frente quanto nas costas do vestido.

Conforto e equilíbrio

Renata Castro lembra que a noiva quer curtir o evento e que a moda acompanha o desejo da noiva. “Acompanhamos isso mesmo quando é uma festa de grande porte, em buffet. A noiva quer algo que, ao final, ela fique à vontade para curtir o evento. Mesmo nos vestidos com manga bufante, saias muitos volumosas e bem no estilo princesas, estamos buscando desenvolver muito essa linha de tecidos mais finos e com peças removíveis, como a cauda que sai ou até mesmo um vestido que, ao final da festa, possa ter uma peça curta por baixo”, declara a estilista da Mariage Noivas.

Por fim, ela acrescenta um cuidado a se tomar quando for um casamento de dia, sobretudo no fim da tarde. Trata-se da busca por equilibrar o uso do brilho. “Pode ter um pouco mais de brilho do que se fosse pela manhã, porque o casamento no fim de tarde entra na noite. Mas é importante buscar esse equilíbrio”, frisa a profissional.

Tecido

As mangas compridas são outra aposta para 2020, dentro de uma tendência dramática, pontua Fátima Lima. “São vários estilos de cortes. Aberta, bufante, vazada, com ombro de fora e a manga saindo abaixo do ombro. Deixa a noiva superbonita e supersofisticada. É ideal para a noiva que quer casar no campo e quer uma manga longa”, ensina a estilista. Outra tendência destacada por Fátima Lima são os vestidos de noiva com capa e sobreposição, dando um toque clássico e retrô ao visual.