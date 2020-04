Food trucks e food bikes incrementam a sua festa

Organizar uma festa ou um evento requer muita preparação, especialmente se o objetivo é fazer uma celebração diferenciada, com atrativos que tornem a ocasião ainda mais especial. E uma das ideias para incrementar a ambientação de uma festa é contar com um food truck ou food bike. Casamentos no campo ou na praia são perfeitos para eles, mas é possível adaptar esses equipamentos a praticamente todos os eventos.

Com os food trucks, a tradicional comida rápida de rua ganhou uma nova roupagem nos últimos anos. Seguindo as características dos modelos norte-americanos, os veículos que vendiam lanches e refeições na rua passaram a oferecer comidas e bebidas gourmet e têm conquistado espaço em outros segmentos, como o de festas e eventos.

No food bike, a bicicleta é customizada e decorada de acordo com o tema da festa ou do cardápio oferecido. Por exemplo, bicicletas combinam muito com casamentos e outros eventos durante o dia, já que são a cara do verão e do sol.

Com esses diferenciais, os convidados vão se sentir bem atendidos e a parte de alimentação se tornará ainda mais especial.

Os veículos que vendiam lanches e refeições na rua passaram a oferecer comidas e bebidas gourmet e têm conquistado espaço em outros segmentos. Foto: Banco de Imagens

Veja mais algumas dicas para utilizar corretamente esse recurso para a sua festa ou seu evento:

Contratação

Geralmente, o serviço de food trucks ou food bikes pode ser total ou parcial: o total é oferecido sem a contratação de um buffet, somente os trucks – porém, esse tipo de serviço é para mini-weddings e o recomendado é que um food truck deve ser contratado para cada 80 convidados; o parcial seria com a contratação de um buffet – neste caso, o food truck serviria bebidas ou algum lanchinho ou entrada.

Complemento

Enquanto os pratos principais não são servidos, o food truck pode oferecer alguns petiscos e guloseimas para os convidados. Eles podem ser planejados como o ponto principal na hora da alimentação ou servirem como complemento, após a refeição principal ser servida, por exemplo.

Cardápios e opções

Food trucks e food bikes são bastante versáteis e podem oferecer, dependendo das suas dimensões, diversos tipos de itens, como: chopp, vinhos, crepes, tacos, comida japonesa, cachorro-quente, brigadeiro gourmet, milk shake, sorvete, picolé, pizza, cupcakes, doces, cafés etc.

Cuidados

Uma festa com food trucks exige certos cuidados com pontos de energia elétrica, verificação de itens de segurança e atenção com os alimentos que serão servidos. Também é importante verificar se, além do cardápio, a estrutura dela combina com o estilo escolhido para seu evento – envolva o responsável pela decoração nessa decisão. Outra precaução é fazer uma boa pesquisa. Dessa forma, é possível encontrar food trucks ou food bikes estilizados para valorizar ainda mais o motivo da sua festa.

Saiba mais

Versatilidade

A maioria dos casamentos com food trucks acontece ao ar livre, no campo ou na praia, mas isso não impede sua presença nos salões de festa. Se o buffet permitir, o trailer pode ser estacionado próximo aos locais onde os convidados circulam. Outra opção é escolher uma food bike, que ocupa menos espaço e pode ser levada para diversos lugares da festa sem problemas.