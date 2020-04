Festa pet: cuidados nos detalhes

Aniversário é sinônimo de alegria, e quando o momento é de festejar mais um ano de vida do seu melhor amigo, tudo tem que ser bem caprichado. Como todo aniversariante, eles vão ficar felizes com tanto carinho e atenção – da família e também de outros amigos. Assim pode ser uma festa pet, segmento cada vez mais em alta e que movimenta um grande número de profissionais. Com tantas opções no mercado para montar a sua comemoração, é preciso escolher bem cada detalhe para tornar essa ocasião mais especial.

Os especialistas observam que uma festa pet pode ser uma boa oportunidade para sociabilização entre os pets e entre pets e humanos, além da troca de experiências e amizades. Portanto, não perca essa chance de celebrar com os amigos – de duas ou de quatro patas.

Como em todas as festas, fique de olho: não deixe nenhum pet sem supervisão. Foto: Banco de Imagens

Caso você ainda não tenha tido ideias para a festa de aniversário do seu pet, veja algumas dicas:

Local

A exemplo de qualquer festa, o primeiro passo para o planejamento da festa pet é saber o número de convidados e, a partir daí, pensar no local mais adequado para realizá-la. Ambientes espaçosos, bem ventilados e abertos são as melhores opções. No entanto, cuide para que não haja perigo de alguém escapar para a rua. Chame seus amigos, conhecidos e os pets deles também! Na hora de convidar, com jeito, procure saber se todos os animais estão saudáveis, vacinados e vermifugados.

Decoração

É indiscutível que a decoração da festa pet tem que traduzir alegria em cada item, além de servir para deixar as fotos e as filmagens ainda mais bonitas. Mas tenha cuidado para que a decoração fique fora de alcance dos pets e que não tenha nada que possa ser facilmente ingerido ou destruído pelos pets. Balões podem ser dispensados, pois, caso estourem podem assustar animais desacostumados com o barulho. O mesmo cuidado deve ser tomado com a música, que não pode ser muito alta.

Cardápio adequado

O buffet para pets pode contar com algumas guloseimas, mas elas devem ser específicas para animais de estimação. Portanto, nada de docinhos, brigadeiros e salgadinhos tradicionais. Felizmente, as lojas do ramo têm snacks, pão de queijo e bolos comestíveis, adequados para os pets. E não esqueça de fornecer muita água para a hidratação dos pets.

Roupinhas e fantasias

Vestir seu melhor amigo com fantasias confortáveis e estilosas vai trazer um charme a mais para a comemoração. Melhor ainda se for uma vestimenta que combine com o tema da festa. As lojas oferecem diferentes opções de modelos e tamanhos.

Saiba mais

Veja mais dicas para tornar sua festa pet um sucesso:

. Escolha um tema bem animado, que possa tornar o mais colorido possível o ambiente;

. Para festas ao ar livre, o melhor é que o local escolhido tenha alguns espaços com sombra;

. Evite os horários mais quentes do dia, entre 10h e 16h. Uma boa ideia é fazer a comemoração no final da tarde;

. Pets também se estressam: planeje a festa para ter, no máximo, 3 horas de duração;

. Como em todas as festas, fique de olho: não deixe nenhum pet sem supervisão, para evitar contratempos;

. Lembre de contratar profissionais para cada detalhe, especialmente fotógrafos (existem especialistas em pets) e responsáveis pela alimentação;

. Não se esqueça das lembrancinhas para os convidados: podem ser brinquedinhos, roupinhas ou embalagens de snacks saudáveis.