Festa de 15 anos temática: dos contos de fadas à vida real

No universo das festas de 15 anos, muitas debutantes e pais optam por um tema que guia todo o evento. Na opinião de Karina Renata, cerimonialista e assessora de eventos com formação nacional e internacional (@karinarenataweddingplanner), o grande diferencial de um aniversário de 15 anos temático é levar o encanto e a magia dos contos para a vida real. “O tema principal é o sonho. Festa de 15 anos é um sonho de família, é o amor”, acrescenta a cerimonialista Alessandra Viana (@alessandra vianacerimonial).

Temas mais comuns

Ela comenta que as festas de debutantes do Ceará ainda são bem clássicas. “Clássico é o baile de debutantes tradicional, no qual a debutante quer uma decoração tradicional, valsa tradicional. Hoje está muito dividido. Umas debutantes querem bem clássico, outras querem temático. Os temas de filmes ainda estão em alta. A Bela e a Fera e Cinderela ganham”, afirma Alessandra.

Pais e debutante podem chegar para a primeira conversa com o cerimonialista com a temática já definida. Foto: Shutterstock

Entre os temas mais modernos que estão conquistando espaço esse ano, ela cita Quatro estações, Neon party, Discow e Jardim. Discow é inspirado nas discotecas dos anos 80, mas com a modernidade dos dias de hoje, torna-se uma grande boate, explica a profissional. Já entre as temáticas mais inusitadas, ela menciona Halloween e Fantástica fábrica de chocolates, como o filme homônimo. O tema mais inusitado organizado por Karina Renata foi Tomorrowland, inspirado naquele que é considerado o maior festival de música eletrônica do mundo.

Como escolher

Pais e debutante podem chegar para a primeira conversa com o cerimonialista com a temática já definida. Aos que ainda estão indecisos quanto ao tema da festa, Alessandra Viana gosta de fazer encontros separados. No momento com os pais, ela diz que pode escutá-los e sentir o que esperam do grande dia. Depois vem o momento com a aniversariante. “No encontro seguinte, coloco o que cada um espera e monto um projeto personalizado”, descreve a cerimonialista.

Karina Renata costuma pesquisar o que está em alta para que a debutante tire dúvidas, quando ela e os pais ainda não têm a temática definida. “Deixo as clientes bem à vontade, e mergulho na elaboração dos sonhos delas. Digo sempre: ‘faça o que seu coração manda e não o que está no auge’. Mostro o que será bonito daqui a dez anos, deixando claro que a festa precisa ser a cara da cliente”, revela a assessora de eventos.

Karina Renata: deixando claro que a festa precisa ser a cara da cliente. Foto: Acervo pessoal/Divulgação

“A debutante tem que estar confortável com o tema escolhido. Em primeiro lugar, procurar um bom cerimonial e se identificar com o profissional”, indica Alessandra Viana.

Deadline

Ela aponta que, se for um tema simples e mais tradicional, dois meses antes do evento é o prazo limite para escolher a temática, já que essa opção não requer tantos detalhes de decoração e cenografia.

Mas se for um tema que requer muitos detalhes, pelo menos seis meses antes são necessários, ressalta a cerimonialista. “Porque o mundo temático requer estudo apropriado, e nós cerimonialistas passamos isso para a debutante e a família, daí começamos a projetar”, acrescenta.

Oportunidade

“Recordo que não fiz minha festa de 15 anos porque naquela época meus pais não podiam oferecer como eu queria. Hoje, passados mais de 20 anos, me arrependo por não ter comemorado como eles queriam, porque 15 anos só fazemos uma vez. Então façam, mesmo que seja uma festa simples”, orienta a assessora de eventos e cerimonialista Karina Renata.

Temas

. Alice no País das Maravilhas

. Animal print

. Baile de máscaras

. Balada/ Disco

. Cassino/ Las Vegas

. Chanel

. Cidades do mundo (Paris, Dubai, Londres)

. Cinema

. Circo

. Festa à fantasia

. Flamingo ou abacaxis, cactos e flamingos

. Fundo do mar

. Galáxia

. Girl power/ Mulher Maravilha

. Hippie

. Luau

. Jardim

. Neon

. Princesas (Cinderela, Bela, Jasmine etc.)

. Provençal

. Quatro estações

. Sereia

. Tiffany

. Tropical

. Unicórnio

. Vintage/ Anos 60, 70 e 80