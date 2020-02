Festa à fantasia: como organizar

Para o sucesso de qualquer evento, planejamento e organização são fundamentais. Mas para realizar uma festa animada e inesquecível, você vai precisar de criatividade do começo ao fim. E se a festa for à fantasia, então, inspiração não pode faltar.

Para Rosemary Lima, consultora de eventos e professora dos Eixos de Turismo e Hospitalidade do Senac-CE, para o evento ser inesquecível é preciso mexer com os sentidos e proporcionar vivências sensoriais aos convidados. “O paladar (cardápio), a visão (decoração), o olfato (cheiros do ambiente), a audição (música) e o tato (tecidos, texturas dos alimentos etc.) precisam ser condizentes com o mote do evento, provocando experiências únicas nos participantes, além, claro, de serem suficientemente convidativos para que as pessoas se sintam atuantes no evento e não meras espectadoras. Isso pode ser obtido com a programação de atividades que envolvam os convidados, como uma competição de fantasias ou até mesmo o velho e bom karaokê”, sugere a profissional.

A música na festa precisa ser bem selecionada para engajar todo mundo. “Muito cuidado ao elaborar a programação musical: ela deve ser eclética, atemporal e muito animada”, recomenda Rosemary Lima.

Rosemary Lima: limpeza dos ambientes e sua manutenção são muito importantes para o bem-estar de todos no evento. Foto: Divulgação

Comes e bebes

O cardápio de uma festa à fantasia pode ser mais leve e prático. A consultora sugere opções como canapés, frios, pães, mini sanduíches e castanhas na entrada, seguido de caldinhos, massas e risotos. Para beber, a sugestão são sucos refrescantes, águas aromatizadas, drinks alcoólicos, bebidas ice e cervejas.

Outra ideia para completar a festa à fantasia é montar um “selfie point”, um lugar descolado e decorado com a identidade visual do evento para os convidados usarem como cenário para as selfies. “Em tempos de redes sociais, fica simpático e divertido montar um selfie point”, observa Rosemary Lima.

Cuidados

Na organização de qualquer evento, independentemente do tema, o organizador deve seguir algumas recomendações. A primeira delas, como pontua Rosemary Lima, é fazer uma lista de convidados, pois é a partir dela que outras decisões serão tomadas.

A definição da temática vem depois. “É possível fazer uma festa à fantasia sem um tema delimitado, como também é possível definir um único mote, como baile de máscaras de Veneza”, acrescenta a consultora. A escolha do local deve favorecer não apenas o tema, mas a acomodação dos convidados e o acesso. “A limpeza dos ambientes e sua manutenção são muito importantes para o bem-estar de todos no evento. Assim, é primordial atentar para que haja pessoal e material suficientes”, observa.

E não esqueça: mantenha um kit de primeiros socorros à disposição, caso seja necessário.

Custos

Se a verba está curta para produzir o evento dos sonhos, é possível improvisar. “Na maioria das vezes, os custos mais pesados de um evento se referem a itens como decoração e cardápio. Dessa forma, o DIY (faça você mesmo), quando possível, torna-se uma boa alternativa para a redução de custos. Ajuda bastante reciclar itens de eventos anteriores, usar e abusar da criatividade e apostar em um cardápio fácil de produzir e servir”, sugere Rosemary Lima.