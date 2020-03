Dia do noivo: preparação e relaxamento para eles

Faz tempo que fazer a barba e cortar o cabelo deixaram de ser as únicas preocupações do noivo antes de ir para a cerimônia de casamento. Hoje em dia, os serviços que ele realiza nessa ocasião vão desde os já mencionados até manicure, pedicure, penteado, depilação e maquiagem, dentre outras opções.

Alguns estabelecimentos têm ambientes específicos para receber os noivos e seus convidados. “No nosso espaço, o noivo pode receber amigos e familiares e, se desejarem, todos saem juntos direto para o local da celebração”, conta Carlos Duarte, gerente administrativo da Confraria da Barba Fortaleza (@confrariadabarba.fortaleza).

“É muito raro um noivo que não esteja na companhia de convidados, seja fazendo serviços ou apenas para desejar felicidades”, descreve Rennan Perdigão, sócio e diretor de marketing da Fígaro Social Club (@figarobarbearia). “Eles costumam estar acompanhados dos pais, irmãos, cunhados e padrinhos. Os mais animados ainda conseguem trazer os amigos”, acrescenta Carlos Duarte.

Vantagens

Dependendo do local, o cliente tem à disposição videogame, sinuca, poker, serviço de bar, lanches e petiscos. Alguns pacotes incluem até massagem relaxante, limpeza de pele e depilação, afirma o gerente da Confraria da Barba Fortaleza. Tudo isso para proporcionar relaxamento, bem-estar e preparação para o casamento, defendem os entrevistados.

Foto: Equipe Fígaro/ Divulgação

“O ‘dia do noivão’ é uma experiência e tanto. Um dia superimportante precisa de uma atenção extra, tanto para o noivo quanto para a noiva. As vantagens ultrapassam a questão da estética, estão relacionadas ao relaxamento e ao bem-estar”, argumenta Rennan Perdigão.

“Além da questão estética, eles também sofreram meses na correria dos preparativos e agora têm o direito de desfrutar ao máximo o momento. O dia do noivo ajuda a dar uma relaxada e aliviar a ansiedade para esse grande dia na vida de um casal. Para muitos, é também umas das poucas oportunidades de reunir os amigos e por o papo em dia”, pontua Carlos Duarte.

Até cinco horas

A duração dessa sessão varia de acordo com as atividades escolhidas. “Normalmente, os serviços são realizados no mesmo dia do casamento, duram em média quatro a cinco horas, e o noivo sai direto para o local da celebração. Alguns serviços precisam ser realizados com um a dois dias de antecedência, como é o caso da limpeza de pele”, recomenda o gerente da Confraria da Barba Fortaleza. “Algo a se levar em consideração é também se o noivo vai recepcionar familiares, padrinhos e amigos”, frisa o gestor da Fígaro Social Club.

Demanda

Ele diz que, diferentemente do público feminino, o homem ainda resiste a se dedicar ao seu “dia D”. “Temos uma média de nove noivos por mês. Em alguns meses alcançamos 12”, revela Rennan Perdigão. Carlos Duarte também relata que há uma procura significativa pelo dia do noivo. “Nos meses de maio, novembro e dezembro, a disputa pela sala VIP é bem acirrada. Recebemos pedido de orçamento toda semana, e em algumas semanas temos dia do noivo de quinta a sábado, sendo o sábado o dia mais solicitado”, expõe o gerente da Confraria da Barba Fortaleza.

Reserva

Com o objetivo de garantir o espaço específico para o noivo e os convidados dele, a dica é reservar com antecedência. “Depende muito do dia e do mês do casório, mas o recomendado é entrar em contato com 60 dias de antecedência para realizar seu agendamento”, sugere Carlos Duarte.

“Recomendamos de seis a 12 meses para que o noivo não perca a data. Esse prazo pode variar dependendo do dia que ele vai se casar. De terça a quinta, geralmente, é mais livre. Mesmo assim, já tivemos oportunidades de atender mais de dois noivos em um dia. Isso é trabalhado junto à assessoria de noivos, que faz com que todos os horários se encaixem e não haja choque e consequente desgaste para o noivão”, encerra Rennan Perdigão.