Criatividade é tudo na organização de festas infantis

Em se tratando de festas infantis, é preciso criatividade na hora de surpreender os pequenos. Assim, encontrar as melhores atrações para a festa infantil pode ser uma tarefa difícil. No entanto, com algumas boas dicas e um planejamento detalhado é possível encantar os convidados – principalmente o (a) aniversariante – sem deixar de lado o universo lúdico.

Um dos segredos é combinar brinquedos tradicionais com ações inovadoras. Mesmo em um mercado repleto de atividades, existe a possibilidade de fugir do comum e criar uma experiência única. Oficina de slime, show de música ao vivo, brincadeiras educativas, atelier de grafite, teatrinho e muito mais… Não faltam ideias para as crianças se divertirem.

Um dos segredos é combinar brinquedos tradicionais com ações inovadoras. Foto: Banco de Imagens

Confira outras dicas e ideias para tornar uma festa infantil ainda mais animada:

Pintura facial

O serviço artístico funciona como entretenimento em todas as etapas da festa, já que os convidados participam desde a escolha do desenho até as brincadeiras principais. As técnicas usadas pelos profissionais podem misturar ideias e personagens com o tema decorativo do evento. No entanto, é preciso priorizar a contratação de bons profissionais com um arsenal de produtos especializados. Cuidado nunca é demais quando se trata de um trabalho focado na pele das crianças.

Oficina de teatro

A diversão se multiplica pela presença de uma plateia repleta de convidados. Com uma programação adequada aos filmes de princesas e super-heróis, fica fácil criar histórias lúdicas com fantasias. Ao contar com a ajuda de monitores preparados, o momento ganha leveza e proporciona interação entre todos os presentes. O ponto alto está na possibilidade de interagir com seus personagens preferidos e trabalhar em atividades inclusivas.

Brinquedos

Os pequenos sempre ficam ansiosos para conhecer as opções em cada evento. No entanto, tudo depende da adaptação do ambiente. Os clássicos não podem faltar, como piscina de bolinhas, cama elástica, tobogã inflável e escorregador. É necessário oferecer opções para diversas faixas etárias com um toque inovador.

Personagens

Para conquistar a atenção das crianças, os personagens infantis são uma aposta certeira. Oferecer esse tipo de animação conquista o coração dos convidados. Imagine uma princesa dos filmes brincando no escorregador ou no futebol de sabão... Seria um sonho para os pequenos! A principal vantagem é que a atração funciona muito bem com todas as idades. Até mesmo os adultos ficam encantados com a riqueza de detalhes das roupas e maquiagens. Porém, é importante que as representações tenham a ver com o tema decorativo da festa.

Para os maiores

Se os convidados forem mais crescidinhos, você poderá colocar em um cantinho diferentes jogos para eles escolherem e se divertirem, como tabuleiros, bonecas, massinhas de modelar, desenhos para colorir, entre outros. Também é possível criar um cantinho da beleza para as meninas maiores, com espaço para fazer maquiagem, o cabelo e as unhas. Os produtos deverão ser testados dermatologicamente, para não provocarem alergias.

Para os menores

Se os convidados forem bebês, você poderá deixar um ambiente reservado com tatame e brinquedos para que eles se divirtam. Aposte em brinquedos voltados para a faixa etária dos primeiros anos de idade e em garrafas sensoriais com diferentes objetos, como uma só com sementes, outra com botões, água misturada com glitter, entre outros. Só não se esqueça de deixá-las bem fechadas.